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Выборы президента России ,  
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Памфилова заявила, что выборы президента — «не время для экспериментов»

Глава ЦИК Памфилова: выборы президента — не время для экспериментов
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Выборы президента России
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Выборы президента России — не время для экспериментов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью «РИА Новости».

Памфилову спросили, планирует ли ЦИК нововведения для избирателей на президентских выборах.

«Пилотные проекты и все остальное могут быть на других этапах, а в президентскую кампанию мы должны не экспромты предлагать, а только то, что хорошо проверено на опыте», — сказала она.

Накануне Панфилова заявила о возможном увеличении числа хакерских атак на российскую инфраструктуру. Она подчеркнула, что ЦИК будет работать над тем, чтобы «ни одна подлая виртуальная крыса» не проскочила.

Президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Их назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Кремль начал готовиться к президентским выборам 2024 года еще в середине 2021 года, рассказывали источники РБК. Они указывали, что в качестве базового сценария рассматривается выдвижение Путина. Явка и результат кандидата от власти должны быть выше, чем в 2018 году, причем важен не столько показатель в процентах, сколько поддержка в абсолютных цифрах.

В апреле в Кремле обсудили ориентиры президентских выборов — явка 70% при 75% голосов за основного кандидата, говорили собеседники РБК.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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