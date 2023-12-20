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Оператор объяснил, почему в российских городах стали хуже вывозить мусор

РЭО: мусор стали хуже вывозить из-за неблагоприятной погоды
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Российский экологический оператор (РЭО) зафиксировал рост числа жалоб на несвоевременный вывоз бытовых отходов. В компании считают, что причиной сложившейся ситуации стали снегопады, низкие температуры в некоторых регионах, а также увеличение количества мусора в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу оператора.

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Фото:Илья Московец / URA.RU / ТАСС

«С наступлением морозов Российский экологический оператор фиксирует рост жалоб, связанных с нарушением графика вывоза ТКО (твердые коммунальные отходы — прим. РБК)» — говорится в сообщении. В компании объяснили сложившуюся ситуацию снегопадами, критически низкими температурами в некоторых регионах, а также увеличением отходообразования в предпраздничные дни.

В компании также отметили оперативность отработки сообщений с региональными операторами и органами исполнительной власти, а также их сопровождение до полного устранения нарушений «в кратчайшее время».

Ранее на российские регионы обрушился циклон «Ваня», который вызвал аномальные снегопады. Так, например, в Москве выпало рекордное за последний век количество снега, высота сугробов достигала полуметра. По данным Минэнерго, в разных регионах России из-за снегопадов остались без света почти 700 тыс. человек.

В России в 2019 году стартовала реформа по обращению с ТКО, главными целями которой стали решение проблемы с незаконными свалками и значительное сокращение объемов вывозимых на полигоны отходов. Ожидается, что к 2030 году захоронение отходов на полигонах сократится с текущих 94% до 50% от образования, будет построена соответствующая инфраструктура для их сортировки и переработки, а также внедрен раздельный сбор мусора.

Ранее РЭО предлагал запретить выбрасывать одежду в обычные мусорные баки. В этих целях оператор считает необходимым установить в магазинах спецбоксы и фандоматы.

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Теги
Россия Российский экологический оператор мусор
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