РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в обычные мусорные баки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 87,17 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 81,46 (+0,21) Инвестиции, 07 июн, 16:35
Зеленский заявил, что никогда бы не дал приказ взорвать «Северные потоки» Политика, 08:30
Пушилин призвал отодвинуть войска Украины «минимум на 500 км» от границ Политика, 08:27
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:12
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов» Pro, 08:00
Власти предложили налоговые льготы бизнесу в рамках плана деофшоризации Экономика, 08:00
Курс доллара превысил ₽82 впервые с середины апреля Инвестиции, 07:57
«Коммерсантъ» узнал возможные сроки прямой линии с Путиным Политика, 07:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в обычные мусорные баки Общество, 07:43
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:20
Кредиторы Podium Market обсудят вопрос о банкротстве «Стокманна» Бизнес, 07:00
В ДНР задержали агента украинской разведки Политика, 06:40
Отразившим наступление ВСУ на южнодонецком направлении вручили награды Политика, 06:35
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом Политика, 06:15
Bloomberg узнал о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России Политика, 06:11
Общество ,  
0 

РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в обычные мусорные баки

«Известия»: РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в баки для обычного мусора
Вместо этого предлагается установить в магазинах спецбоксы и фандоматы для выброса старой одежды. На первом этапе система будет внедряться при помощи системы поощрений от самих магазинов
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минприроды 34 меры, направленные на создание дополнительного регулирования по переработке текстильных отходов. Одна из них — запрет на выброс одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО), рассказали «Известиям» в РЭО.

Вместо этого предлагается установить специальные боксы и фандоматы в розничных магазинах. Люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, например скидки в магазинах. РЭО делает ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей. В Минприроды «Известиям» сообщили, что ведомство, «конечно же, поддерживает размещение специальных контейнеров».

Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, отмечает госкомпания.

«Cейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн т текстиля, а к 2030-у этот показатель подскочит до 102 млн т. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать. В России ежегодно образуют около 2 млн т текстильных отходов», — заявил директор РЭО Денис Буцаев.

Предполагается, что установкой специальных боксов и фандоматов займутся сами розничные сети. На первом этапе система будет внедряться при помощи системы поощрений от магазинов, далее власти намерены использовать иные средства для контроля.

Согласно сервису объявлений «Юла», во второй половине 2022 года россияне стали тратить меньше на одежду (59% респондентов). 44% опрошенных сократили расходы на 20–30%. По 15% респондентов уменьшили траты на 30–40% и на 10–20%. Почти половина россиян (49%) перешли на более дешевые вещи, еще 15% отказались от приобретения дополнительной одежды, если подобные предметы гардероба у них уже есть.

Читайте на РБК Pro
Как гонка вооружений скажется на мировой экономике — The Economist
С каким неприятным «трюком» сталкиваются российские импортеры на таможне
От ИИ до беспилотных автомобилей: почему стоит следить за Nvidia
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд
Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
мусор одежда Экология Минприроды
Материалы по теме
Как бренды одежды заменили западные в российской рекламе. Инфографика
Бизнес
Финский бренд детской одежды Reima ушел с российского рынка
Бизнес
«Рослесинфорг» заявил об экологическом вреде из-за санкций
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter