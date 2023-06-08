РЭО предложил запретить выбрасывать одежду в обычные мусорные баки

Вместо этого предлагается установить в магазинах спецбоксы и фандоматы для выброса старой одежды. На первом этапе система будет внедряться при помощи системы поощрений от самих магазинов

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Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минприроды 34 меры, направленные на создание дополнительного регулирования по переработке текстильных отходов. Одна из них — запрет на выброс одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО), рассказали «Известиям» в РЭО.

Вместо этого предлагается установить специальные боксы и фандоматы в розничных магазинах. Люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, например скидки в магазинах. РЭО делает ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей. В Минприроды «Известиям» сообщили, что ведомство, «конечно же, поддерживает размещение специальных контейнеров».

Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, отмечает госкомпания.

«Cейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн т текстиля, а к 2030-у этот показатель подскочит до 102 млн т. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать. В России ежегодно образуют около 2 млн т текстильных отходов», — заявил директор РЭО Денис Буцаев.

Предполагается, что установкой специальных боксов и фандоматов займутся сами розничные сети. На первом этапе система будет внедряться при помощи системы поощрений от магазинов, далее власти намерены использовать иные средства для контроля.

Согласно сервису объявлений «Юла», во второй половине 2022 года россияне стали тратить меньше на одежду (59% респондентов). 44% опрошенных сократили расходы на 20–30%. По 15% респондентов уменьшили траты на 30–40% и на 10–20%. Почти половина россиян (49%) перешли на более дешевые вещи, еще 15% отказались от приобретения дополнительной одежды, если подобные предметы гардероба у них уже есть.