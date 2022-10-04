«Известия» узнали об изменении норматива тарифов за вывоз мусора
Минприроды и Российский экологический оператор (РЭО) предложили по-новому оценивать объем отходов, за который платят граждане, чтобы приблизить его к фактическому. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на авторов инициативы.
«Минприроды и РЭО предлагают оставить существующие замеры, но теперь проводить их с сопровождением видео- или фотосъемки, а также с весовым контролем. Плюс добавить еще один способ оценки объема мусора — делать сравнительный анализ данных, для которого появятся новая формула и вводные», — говорится в сообщении.
В настоящий момент тариф и нормативы устанавливают сами регионы. Для этого специалисты четыре раза в год проводят замеры мусора, каждый этап длится семь дней. После анализа этих данных появляется конечный показатель, по которому и выставляют счета жильцам.
Однако, как считает зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, такой подход не дает реального представления о тех размерах мусора, которые люди генерируют и оплачивают. «Например, на старте работы по такой системе нормативы Краснодарского края и Дагестана различались в десять раз, отметила она. Плюс к этому в Пермской, Курганской, Костромской областях удалось доказать в суде: нормативы завышены в несколько раз», — приводит газета слова Разворотневой.
Предложенные Минприроды и РЭО новые тарифы будут высчитываться с учетом базового норматива и поправочного коэффициента. «Базовый норматив — среднее значение за все время замеров отходов в регионе — умножают на коэффициент, который зависит от территории: например, дом, детский сад, другая площадка. Это позволит приблизить расчеты к фактическому образованию отходов», — пишет газета.
При этом пока рано говорить о том, как именно предложения РЭО скажутся на ценообразовании. Но в ведомстве уверены, что цены станут справедливее.
При этом в Госдуме предложили другой способ оплаты. Как говорит Разворетнова, речь идет об оплате мусора по факту в тех домах, где люди практикуют раздельный сбор. Его следует взвешивать сразу на придомовой площадке. Депутат добавила, что часть отходов — это перерабатываемые фракции, которые граждане в некоторых регионах уже сдают на утилизацию. А это значит, что они самостоятельно сокращают вес мусора в контейнерах. Парламентарий уже готовит соответствующие поправки.
В 2019 году в России началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ее цель — решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Необходимо сократить захоронение отходов на полигонах с текущих 94 до 50% от образования к 2030 году, построить инфраструктуру для их сортировки и переработки, а также внедрить раздельный сбор отходов.
Среди прочего реформа предполагает постепенный отказ от одноразового пластика, который должен завершиться к 2025 году. Также в этом году власти намерены ввести «стопроцентный норматив утилизации упаковки». Она рассказала, что концепция реформы подверглась изменениям, среди которых — решение устанавливать ответственность за утилизацию такого рода отходов не на производителя товара, а на производителя упаковки.