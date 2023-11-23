Абрамченко поручила провести масштабные проверки мусорных полигонов

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору проверить, как мусорные полигоны соблюдают контроль за весом отходов. По словам операторов, недобросовестные компании могут завышать цифры, а счета выставлять потребителям

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести проверки мусорных полигонов на предмет весового контроля ввозимых отходов. Это следует из соответствующего поручения, с копией которого ознакомился РБК.

В аппарате вице-премьера подтвердили РБК факт поручения, отметив, что проверки будут проходить у более 600 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в более чем 60 регионах России. Мероприятия будут проводиться почти год, с 30 ноября 2023 года по 9 сентября 2024-го.

Прежде всего речь идет о соблюдении обязательных требований по оборудованию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) средствами измерения массы, уточнили в аппарате вице-премьера. Проверки обусловлены тем, что эксперты фиксируют отсутствие достоверных данных об обращении с отходами на объектах обезвреживания, обработки и захоронения коммунальных отходов, пояснила представитель Абрамченко: «При этом, согласно законодательству, владельцы объектов обязаны оборудовать объекты средствами измерения массы ТКО. Из-за отсутствия весового контроля недобросовестные компании могут реализовывать серые схемы работы с отходами».

РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора.

О каких серых схемах идет речь

Наличие автоматизированного весового контроля — обязательное условие для мусорных полигонов. Всего в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами входит 1048 действующих объектов обработки, сортировки, утилизации и размещения коммунальных отходов. По данным единого оператора «мусорной реформы» — «Российского экологического оператора» (РЭО) — около трети полигонов до сих пор не имеют весов.

Законодательство требует осуществлять расчеты на основе данных весового контроля с 2016 года, напомнил РБК гендиректор РЭО Денис Буцаев. «Вместе с тем до настоящего момента более 30% объектов обращения с ТКО не оборудованы весами. В случае отсутствия весов на полигонах у юридических лиц существует возможность применения серых схем. Проще говоря, компании могут некорректно указать показатели о количестве принятых отходов. Кроме того, нередки случаи принятия под видом ТКО и других видов отходов, за которые впоследствии будут платить региональные операторы», — отметил Буцаев.

Факты завышения компаниями данных по объему ввезенных отходов подтвердил РБК и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. По его словам, практика недобросовестного поведения владельцев полигонов на сегодняшний день «широко распространена». «Если на полигоне отсутствует система контроля веса поступающих отходов, то отчитываются так, как выгодно полигону, себе в плюс, завышая объем коммунальных отходов и получая за это необоснованное вознаграждение. Еще принимают на захоронение не только коммунальные, но и строительные, и промышленные отходы, а счет выставляют регоператору якобы за коммунальные отходы. Контроль объема поступающих отходов должен быть постоянным и в автоматическом режиме. А санкции к нарушителям — жесткие. Без этого сделать рынок прозрачным будет сложно», — убежден эксперт.

Заместитель генерального директора регионального оператора по обращению с отходами группы «Эколайн» Елена Вишнякова отмечает, что проверка компаний, осуществляющих эксплуатацию мусорных полигонов, выявит, насколько эти компании жестко соблюдают систему обращения с твердыми коммунальными отходами. «К сожалению, в некоторых регионах страны до сих пор на отдельных объектах обращения с ТКО нет весов. Наличие весов очень важно, именно они позволяют вести статистику поступивших ТКО, их обработку и размещение», — подчеркнула Вишнякова.

Как это влияет на тарифы для населения

C 1 января 2019 года в России заработал закон о вывозе мусора — целью так называемой мусорной реформы является ликвидация незаконных свалок и переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Речь идет в том числе о бытовых отходах, которые жильцы квартир или домов накапливают и выбрасывают почти каждый день. Ответственность за их сбор, хранение и вывоз лежит на региональном операторе. Ему же каждый месяц жильцы перечисляют плату за оказанную услугу по тарифу, который включает весь цикл — от услуги по складированию мусора в придомовых контейнерах до момента его переработки или захоронения.

Тарифы для населения за обращение с твердыми коммунальными отходами устанавливаются региональными органами власти и формируются на основе нормативов накопления. Норматив — это примерный подсчет того, сколько один человек выбрасывает отходов в месяц. В некоторых регионах этот показатель устанавливается не в зависимости от числа жильцов, а, например, от жилой площади.

Например, в Москве плата за услугу рассчитывается исходя из площади жилого помещения и составляет для населения 7,27 руб. за 1 кв. м в месяц. То есть при площади квартиры в Москве 50 кв. м. плата за обращение будет составлять 363 руб. 50 коп. Сумма в 7,27 руб. складывается по специальной формуле, где учитывается единый тариф регионального оператора — 839,23 руб. за 1 куб. м, разделенный на 0,104 куб. м твердых коммунальных отходов, — именно такой норматив на 1 кв. м действует в Москве. Норматив рассчитывается исходя из показателей производимого в городе мусора. Соответственно, чем больше полигоны учитывают отходов, тем больше в конечном счете заплатит потребитель.

«Мусорная реформа» предполагала, что все потоки отходов будут просчитаны и строго учтены, ведь логистика перевозки отходов учитывалась при расчетах тарифов на вывоз отходов, но на деле территориальные схемы приняли в спешке. «В них нет реального расчета объемов мусорообразования, нет сведений об источниках происхождения отходов, о логистике перемещения отходов. Как следствие, неправильно рассчитаны тарифы на вывоз мусора для потребителей», — рассказывал «Ведомостям» заместитель председателя общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Отсутствие точных данных об объемах поступивших на полигон отходов позволяет недобросовестным компаниям завышать реальные цифры ввезенного мусора, подтверждают РБК и в РЭО. «Допустим, на полигон привезли одну тысячу тонн, а потребителям выставили счета на две тысячи», — поясняли в РЭО.