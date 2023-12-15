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Как выглядит накрывший Россию циклон «Ваня» из космоса. Фото

«Роскосмос» показал спутниковые снимки циклона «Ваня», который накрыл Россию
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

Снимок сделан гидрометеорологическим спутником «Метеор-М». Циклон «Ваня», возник над территорией Молдавии и обрушился на российские регионы 14–15 декабря, вызвав аномальные снегопады.

Большое количество снега выпало на юго-западе Центральной России и на западе Черноземья, к утру 15 декабря в Курской области выпало 81% от месячной нормы, в Орловской — 53%, в Белгородской — 57%. Синоптики предупредили о рекордном за век количестве снега в Москве и сугробах высотой до полуметра.

В разных регионах России из-за снегопадов, по сведениям Минэнерго, без света остались почти 700 тыс. человек. Больше всего пострадали ЛНР, ДНР и Ростовская область.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

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