Спикер палаты представителей оценил запрет Трампу избираться в Колорадо

Республиканцы надеются, что Верховный суд США отменит решение Верховного суда Колорадо о запрете бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в республиканских партийных праймериз в штате. Об этом заявил спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, передает CNN.

В ночь на 20 декабря Верховный суд Колорадо постановил, что Трамп, который собирается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, не имеет права избираться на эту должность и должен быть вычеркнут из бюллетеней республиканских партийных праймериз в штате.

Решение приняли на основании 14-й поправки к Конституции США. В соответствии с третьим пунктом этой поправки, занимавший военную или гражданскую должность человек после участия в мятеже не может занимать государственную должность. Трампу в США предъявлены обвинения по делам, связанным с попытками отменить результаты выборов 2020 года и нападением на Капитолий в январе 2021 года, он не признает вину.

Джонсон раскритиковал решение суда штата, назвав его «безрассудным». По его словам, каждому избирателю независимо от политических взглядов не может быть отказано в праве поддержать бывшего президента. «Мы верим, что верховный суд США отменит это безрассудное решение и позволит американцам выбрать следующего президента США», — заявил он.

New York Times отмечала, что решение Верховного суда Колорадо распространяется только на территорию штата и не вступит в силу до 4 января. До этого дня постановление суда можно обжаловать. В предвыборном штабе Трампа назвали вердикт суда Колорадо ошибочным и недемократичным пообещали подать апелляцию в Верховный суд США.

Суд в Колорадо стал первым, вынесшим такое решение. Аналогичные иски группы избирателей рассматривались в Миннесоте и Нью-Гэмпшире, но их отклонили. В ноябре суд в Мичигане также постановил, что Трамп может участвовать в праймериз на территории штата, но истцы подали апелляцию в местный Верховный суд.

Сам Трамп заявлял со ссылкой на экспертов, что 14-я поправка «не имеет никакого законного основания и отношения к грядущим выборам». Экс-президент называл ее трюком «радикальных левых коммунистов, марксистов и фашистов».