Более 170 эвакуированных из сектора Газа россиян получили паспорта

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Более 170 россиян, эвакуированных из сектора Газа, получили паспорта, сообщила пресс-служба МВД России.

«На данный момент россиянам оформлено и выдано свыше 170 паспортов, на миграционный учет поставлено более 400 иностранных граждан», — сказали журналистам в МВД.

Личности 50 человек устанавливаются. МВД решает вопрос о легализации в России документов, выданных в Палестине.

Всего, как рассказали в министерстве, с 13 ноября в Россию из сектора Газа эвакуировали 1124 человека, 643 из них — российские граждане. Среди эвакуированных — 518 детей, из них 320 — россияне.

Последняя группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву 18 декабря. Спецборт МЧС России доставил 73 человек, в том числе 45 детей. Этот эвакуационный рейс стал двенадцатым.

За время работы оперативная группа МЧС 500 раз оказала медицинскую помощь, в том числе трижды предотвратила летальный исход у эвакуированных. Еще 480 раз эвакуированным оказали психологическую помощь.

Ранее глава МЧС Александр Куренков рассказал, что работа спасателей длилась полтора месяца — с 3 ноября. Первая группа россиян прилетела в Москву из Каира 13 ноября.

Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее, и тому подобное».