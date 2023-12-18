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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МЧС доставило последнюю группу эвакуированных из Газы россиян

МЧС: последняя группа россиян, эвакуированных из Газы, прилетела в Москву
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Последняя группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла из Каира в Москву, сообщает МЧС. Спецборт ведомства доставил 73 граждан России, в том числе 45 детей, этот рейс стал двенадцатым.

«Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей — всего 1124 человека, из них 518 детей», — говорится в публикации.

За время работы оперативная группа 500 раз оказала медицинскую помощь, в том числе трижды предотвратила летальный исход у эвакуированных, еще 480 раз оказала россиянам психологическую помощь.

МЧС доложило о завершении эвакуации россиян из сектора Газа
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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее глава МЧС Александр Куренков рассказал, что работа специалистов длилась полтора месяца — с 3 ноября. Первая группа россиян прилетела в Москву из Каира 13 ноября.

Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее и тому подобное».

Теги
МЧС сектор Газа вывоз россиян эвакуация
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