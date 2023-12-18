МЧС доставило последнюю группу эвакуированных из Газы россиян

Фото: МЧС России

Последняя группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, прибыла из Каира в Москву, сообщает МЧС. Спецборт ведомства доставил 73 граждан России, в том числе 45 детей, этот рейс стал двенадцатым.

«Российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта всех изъявивших желание россиян и членов их семей — всего 1124 человека, из них 518 детей», — говорится в публикации.

За время работы оперативная группа 500 раз оказала медицинскую помощь, в том числе трижды предотвратила летальный исход у эвакуированных, еще 480 раз оказала россиянам психологическую помощь.

Ранее глава МЧС Александр Куренков рассказал, что работа специалистов длилась полтора месяца — с 3 ноября. Первая группа россиян прилетела в Москву из Каира 13 ноября.

Кремль отмечал высокую сложность организации эвакуации, поскольку необходимо «синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования, и так далее и тому подобное».