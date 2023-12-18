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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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МЧС доложило о завершении эвакуации россиян из сектора Газа

МЧС: эвакуация россиян из сектора Газа завершается
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Россия эвакуировала из сектора Газа всех россиян, попросивших о помощи, отчиталось МЧС. Почти половина из вывезенных — дети. Спасатели встречали группы людей на границе Египта и отправляли в Россию
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МЧС России эвакуировала из сектора Газа 1124 человек, среди них 470 детей, оперативная группа по решению президента завершает свою работу в Египте. Об этом сообщил министр Александр Куренков в ходе селекторного совещания.

Последняя группа граждан ожидает в Каире рейса в Россию, это 73 человека, в том числе 45 детей. «Сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены» — сказал Куренков.

Оперативная группа работала в Египте полтора месяца — с 3 ноября. Сотрудники МЧС и МИДа встречали граждан и членов их семей на пункте пропуска «Рафах» (на границе сектора и Египта), помогали с оформлением документов и представляли психологическую, медицинскую поддержку, затем сопровождали до Каира, где готовили к отправке в Москву на самолетах МЧС. Штаб был развернут в аэропорту Домодедово.

Кроме того, Россия отправила 15 спецрейсов жителям сектора Газа, в эксклав доставлено 350 т гуманитарного груза.

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Пункт пропуска на границе с Египтом был открыт 1 ноября для выхода иностранцев и тяжело раненных палестинцев, последних тогда на границе ожидали машины скорой помощи. Списки лиц, которым можно покинуть эксклав, публиковала группировка ХАМАС. По рассказам некоторых эвакуированных, на границе приходилось передвигаться пешком около 7 км из-за запрета на движение машин.

Большинство эвакуированных самолетами МЧС России доставляли в пункты временного размещения в Московской и Калужской областях. Как уточнял калужский губернатор, для них выделили места в одном из пунктов временного размещения на территории региона.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
сектор Газа МЧС россияне эвакуация Египет
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