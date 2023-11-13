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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Москве приземлился первый борт с эвакуированными из Газы россиянами

Первый самолет МЧС с россиянами из сектора Газа сел в Домодедово
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
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В Москву из Каира прилетели 70 россиян, пожелавших покинуть сектор Газа. Они перешли границу с Египтом накануне. Всего Газу на данный момент покинули 98 российских граждан
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Борт МЧС России с первой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба ведомства.

13 ноября самолет МЧС с 70 россиянами вылетел из Каира в Москву. Они перешли границу сектора Газа с Египтом через КПП «Рафах» накануне. Ведомство уточнило в понедельник, что всего Газу на данный момент покинули 98 российских граждан.

По данным Минздрава, среди перешедших границу накануне есть одна женщина на позднем сроке беременности, а также 27 детей, пятеро из которых в возрасте до трех лет.

В начале ноября замглавы МИДа Михаил Богданов заявил, что Россия одной из первых передала Тель-Авиву свой список граждан, пожелавших покинуть сектор Газа через этот погранпункт, но израильская сторона пока его не согласовала. «Пока нет одобренных списков, чтобы египетские власти в соответствии с договоренностями между ними, Египтом и Израилем, выпускали наших граждан», — сказал он, выразив надежду, что это будет сделано в ближайшее время. По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, перечень россиян для прохода через КПП есть, однако решение о пропуске людей зависит от египетских властей.

10 ноября погранслужба Газы (подконтрольна ХАМАС) опубликовала список иностранцев, которым разрешается пересечь границу. В нем числились 85 россиян. МИД допускал, что переход границы может занять до трех дней в связи с пропускными возможностями КПП.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал процесс эвакуации граждан сложным, поскольку «нужно синхронизировать гуманитарные паузы, нужно получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, где есть тоже свои требования».

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Теги
Елена Чернышова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
сектор Газа россияне эвакуация МЧС
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