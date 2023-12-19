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Война санкций ,  
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Yle узнал о «сотнях» разрешений Финляндии из-за санкций против России

СМИ: МИД Финляндии сделал «сотни» исключений из списка санкций против России
Сюжет
Война санкций

МИД Финляндии выдал «сотни» разрешений на исключение физических лиц и компаний из антироссийского санкционного списка. Об этом пишет портал Yle. По его данным, это дает в том числе возможность использовать замороженные средства для оплаты расходов на недвижимость, принадлежащую попавшим под рестрикции организациям.

«Лица, включенные в санкционный список, возможно, получили разрешение, например, использовать замороженные средства для оплаты расходов, связанных с недвижимостью», — приводит издание слова руководителя санкционного отдела МИД Финляндии Пии Сариваара.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

По данным Yle, внешнеполитическое ведомство страны получило более 500 заявлений об исключении из санкционного списка, из них были одобрены около 200. Как уточняет издание, разрешения на исключение из списка затрагивают в том числе финские дочерние компании, которые приняли решение уйти из России или продать компанию.

С начала российской военной операции на Украине Евросоюз ввел 12 пакетов санкций против России. В частности, в минувшем сентябре Финляндия вместе с европейскими странами запретила въезд автомобилей с российскими номерами из-за ограничений. По данным ФСБ России, в третьем квартале именно в эту страну ЕС чаще всего въезжали на машинах из России (более 200 тыс. въездов).

Теги
Россия Финляндия санкции
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