 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В Росавиации ответили на публикацию о рисках ареста 37 самолетов ГТЛК

Росавиация: ситуация с риском ареста 37 лайнеров ГТЛК не нова, меры приняты
Сюжет
Война санкций
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Рейсы на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) выполняются в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию газеты «Известия» о том, что после 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов ГТЛК. Причиной издание назвало судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии в связи с ликвидацией ее ирландской дочерней компании GTLK Europe.

«Ситуация вокруг 37 самолетов, принадлежащих этой лизинговой компании, не нова — у Росавиации есть проработанные мероприятия по нивелированию возможных рисков для авиасообщения и пассажиров», — говорится в сообщении.

По его словам, перечисленные самолеты составляют менее 5% от всего парка российских авиакомпаний.

Авиакомпания «Ямал» вернула ГТЛК самолеты Airbus
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В сентябре источники РБК сообщили, что Росавиация рекомендовала не использовать принадлежащие ГТЛК самолеты для полетов за рубеж из-за того, что их могут арестовать.

В декабре ГТЛК подала иск в Арбитражный суд ЯНАО (там зарегистрирована компания) против внешних управляющих (ликвидаторов) GTLK Europe. 13 декабря суд удовлетворил заявление компании о принятии обеспечительных мер в виде запрета GTLK Europe и ликвидаторам продолжать разбирательство в Высоком суде Ирландии.

Читайте на РБК Pro
После 35-ти у вас всего 7000 активных дней: как их прожить без сожалений
Какой доход может принести коммерческая недвижимость в Москве
Санитары рынка: чем опасно исчезновение шортистов — The Economist
В Китае четыре цены для клиентов и сложная таможня. Как привезти товар

Ликвидаторы стремятся продать имущество европейской «дочки» ГТЛК для расчета с кредиторами.

Управляющие настаивают как на недействительности договоров ипотеки, на основании которых самолеты были приняты в собственность ГТЛК, так и на отсутствии самого права собственности организации на эти самолеты. Решение Высокий суд Ирландии по этому вопросу огласит 20 декабря.

Теги
ГТЛК Росавиация самолет арест судна
Материалы по теме
ГТЛК запустит маркетплейс с дронами
Бизнес
Суд приостановил дело о взыскании ₽3 млрд с ГТЛК из-за евробондов
Финансы
На Камчатке самолет санитарного рейса выкатился за взлетную полосу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Ozon стал заметным игроком на рынке рекламы. Что ждет маркетинг в 2024-м Pro, 11:45
В Росавиации ответили на публикацию о рисках ареста 37 самолетов ГТЛК Общество, 11:43
Bloomberg узнал, как Apple решила избежать запрета «умных» часов в США Технологии и медиа, 11:43
В Брянской области сбили третий за утро украинский беспилотник Политика, 11:38
Нигерийский футболист рассказал о проявлениях расизма в «Локомотиве» Спорт, 11:37
В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба Политика, 11:30
Индекс доллара обновил минимумы августа. Что дальше Pro, 11:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Кадры землетрясения в Китае, где погибли больше 100 человек Общество, 11:25
Ефимов сообщил о победе ОЭЗ «Технополис Москва» в рейтинге технопарков Город, 11:17
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с землетрясением Политика, 11:08
Hyundai решила продать завод в России структуре «Авилона» Бизнес, 11:07
Гендиректор девелопера «Самолет Страна» — об экспансии в регионы Отрасли, 11:05
В КНДР запустили межконтинентальную ракету Политика, 11:04
Президент Simple Group призвал российских виноделов снижать цены Бизнес, 11:01