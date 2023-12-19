В Росавиации ответили на публикацию о рисках ареста 37 самолетов ГТЛК

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Рейсы на самолетах Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) выполняются в штатном режиме, сообщила пресс-служба Росавиации.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию газеты «Известия» о том, что после 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов ГТЛК. Причиной издание назвало судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии в связи с ликвидацией ее ирландской дочерней компании GTLK Europe.

«Ситуация вокруг 37 самолетов, принадлежащих этой лизинговой компании, не нова — у Росавиации есть проработанные мероприятия по нивелированию возможных рисков для авиасообщения и пассажиров», — говорится в сообщении.

По его словам, перечисленные самолеты составляют менее 5% от всего парка российских авиакомпаний.

В сентябре источники РБК сообщили, что Росавиация рекомендовала не использовать принадлежащие ГТЛК самолеты для полетов за рубеж из-за того, что их могут арестовать.

В декабре ГТЛК подала иск в Арбитражный суд ЯНАО (там зарегистрирована компания) против внешних управляющих (ликвидаторов) GTLK Europe. 13 декабря суд удовлетворил заявление компании о принятии обеспечительных мер в виде запрета GTLK Europe и ликвидаторам продолжать разбирательство в Высоком суде Ирландии.

Ликвидаторы стремятся продать имущество европейской «дочки» ГТЛК для расчета с кредиторами.

Управляющие настаивают как на недействительности договоров ипотеки, на основании которых самолеты были приняты в собственность ГТЛК, так и на отсутствии самого права собственности организации на эти самолеты. Решение Высокий суд Ирландии по этому вопросу огласит 20 декабря.