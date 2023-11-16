Авиакомпания «Ямал» вернула ГТЛК самолеты Airbus

«Ямал» вернул ГТЛК три лизинговых самолета Airbus A321. Перевозчика не устраивали новые условия на дальнейшее использование бортов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Авиационная транспортная компания «Ямал» (АТК «Ямал», основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе) расторгла контракты и вернула Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три самолета Airbus A321 из своего парка, сообщил источник РБК, близкий к одной из сторон сделки. О намерении вернуть самолеты также в четверг, 16 ноября, сообщил Евгений Дитрих, гендиректор ГТЛК.

Эти самолеты выполнили последние рейсы в конце октября, следует из данных портала Flightradar24. По данным споттерского ресурса planespotter, сейчас суда находятся на обслуживании.

Трем Airbus A321 примерно по 19–20 лет. Самый «молодой» из самолетов до поступления в «Ямал» выполнял полеты в «Аэрофлоте», два других эксплуатировались национальной авиакомпанией Ливана MEA — Middle East Airlines.

РБК направил запрос представителю АТК.

Теперь в парке «Ямала» остается еще 26 самолетов: 15 Superjet 100, восемь Airbus A320 и три региональных Bombardier CRJ-200LR.

Чем занимается «Ямал» Авиационная транспортная компания «Ямал» принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. По итогам января—августа, «Ямал» перевез 1,03 млн пассажиров, что на 38% больше показателя 2022 года. Занимает 12-е место в рейтинге авиакомпаний России по пассажиропотоку (после Azur Аir и перед дальневосточной «Авророй»). Базовыми аэропортами для авиакомпании являются московский Домодедово, Салехард и Тюмень.

ГТЛК летом этого года начала перезаключать с авиакомпаниями лизинговые контракты по эксплуатирующимся самолетам. Речь идет о 37 судах из парков «Аэрофлота», «России», S7 Airlines и АТК «Ямал». Источники «Известий» сообщали, что ставка лизинга при этом повышается на 30%. Позднее, в сентябре, в ГТЛК пояснили, что перезаключить контракты с участием уже российского юрлица (европейские «дочки» ГТЛК находятся в процессе ликвидации по решению ирландского суда) необходимо, чтобы избежать риска арестов самолетов за рубежом. На текущий момент контракты переподписаны только по шести Boeing S7 Airlines, сообщил в четверг Дитрих.

В августе стало известно, что «Ямал» решил вернуть три самолета лессору (лизингодателю), как сообщал источник «Интерфакса», «из-за их несоответствия текущей бизнес-модели авиакомпании». Как пояснял источник РБК, перевозчика не устраивало повышение стоимости лизинга. Но на этих судах уже была сверстана программа полетов, в том числе туристическая. Поэтому авиакомпания и лессор при посредничестве сотрудников Росавиации в итоге договорились продлить эксплуатацию лайнеров на два месяца — до завершения туристического сезона в конце октября.

После возвращения самолетов от «Ямала» ГТЛК обсуждает их поставку с рядом российских авиакомпаний, сообщил источник РБК. Гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий считает, что ГТЛК довольно быстро найдет нового покупателя на эти самолеты: «В России большой спрос на самолеты, тем более с российской регистрацией и не объявленных в международный розыск. Их по-прежнему не хватает. Я думаю, что другие перевозчики вполне могут ими заинтересоваться. Самолеты, конечно, не самые свежие, 19–20 лет — немалый возраст, особенно для «Аэрофлота», у которого до пандемии был самый молодой парк среди авиакомпаний мира». При этом, указывает эксперт, ГТЛК приобретала их достаточно дорого, они до конца не амортизированы, поэтому эти расходы еще лягут на плечи нового арендатора. В крайнем случае, рассуждает Ланецкий, самолеты можно будет поставить иранцам, сирийцам или даже в КНДР, у которых самолетный парк еще более возрастной.