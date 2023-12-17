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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Al-Arabiya сообщил о 90 погибших после удара по лагерю на севере Газы

Al-Arabiya: после удара по лагерю Джабалия на севере Газы погибли 90 человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа погибло по меньшей мере 90 человек, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав Газы.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на радио «ХАМАС Акса», что в результате ракетной атаки по лагерю погибли 24 человека и десятки получили ранения. В Дейр-эль-Балахе, городе в центре сектора Газа, много людей погибли после израильских ударов. «Число погибших под завалами огромно, но из-за интенсивности израильского огня нет возможности разобрать их», — сказал в эфире радио неназванный врач.

В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 17 человек
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Джабалия неоднократно в ходе конфликта подвергалась ударам со стороны Израиля. Так, 31 октября Минздрав эксклава заявил, что в результате удара по лагерю погибли более 100 человек, 150 были ранены. Позже представители палестинского исламистского движения ХАМАС сообщили новые данные, согласно которым число жертв приблизилось к 200, а пострадавших — к 800.

Израильская сторона подтвердила атаку. Подполковник армии Ричард Хехт назвал жертвы среди мирного населения «трагедией войны». представитель армии обороны Джонатан Конкрикус сообщил, что Израилю не известно точное количество жертв. По его словам, перед нанесением удара ЦАХАЛ учла все факторы и предупредила жителей о необходимости покинуть этот район.

В армии страны заявили, что в результате удара был убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.

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