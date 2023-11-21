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Палестино-израильский конфликт ,  
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В результате удара Израиля по лагерю беженцев в Газе погибли 17 человек

В результате удара Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 17 человек
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

По меньшей мере 17 человек погибли в результате израильского удара по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, сообщают агентство WAFA и телеканал Al Jazeera.

По данным WAFA, лагерь подвергся удару с воздуха после полуночи 21 ноября. Агентство также сообщает о раненых, среди которых есть женщины и дети.

Число погибших в секторе Газа превысило 13 тыс.
Политика
Фото:Saeed Jaras / Keystone Press Agency / Global Look Press

Накануне правительство анклава заявило, что число мирных жителей, погибших в секторе Газа в результате войны палестинской группировки ХАМАС и Израиля, по данным палестинской стороны, превысило 13 тыс. Среди них 5,5 тыс. — дети, а 3,5 тыс. — женщины, уточняли в пресс-службе правительства. Кроме того, по данным местных властей, ранения получили более 30 тыс. жителей, 75% из которых — женщины и дети.

Израиль не раз призывал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг региона из соображений безопасности. ХАМАС отвергала это и призывала жителей не покидать дома. Движение называло призывы израильской стороны попыткой «посеять смятение среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта».

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН, из 2,1 млн жителей сектора Газа 1,6 млн вынужденно покинули свои дома. В результате боевых действий в анклаве было разрушено более 41 тыс. жилых домов, следует из статистики управления.

Теги
сектор Газа погибшие Израиль ЦАХАЛ
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