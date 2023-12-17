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Российские военные сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25

Минобороны: российские военные сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 в Николаевской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Военные самолеты были сбиты в районе населенных пунктов Елизаветовка в Николаевской области, Дружковка и Доброполье в ДНР. Кроме того, за сутки в зоне военной операции были перехвачены и уничтожены 91 украинский беспилотник, управляемая авиабомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Силы ПВО сбили вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 ВСУ
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники, в том числе иностранного производства. Так, 16 декабря российские войска сбили вертолет Ми-8 возле города Орехов в Запорожской области.

В тот же день они уничтожили в общей сложности 49 беспилотников в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. За сутки также было перехвачено десять снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

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Теги
Минобороны Николаевская область МиГ-29 Су-25

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