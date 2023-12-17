Российские военные сбили два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 в Николаевской области и Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
Военные самолеты были сбиты в районе населенных пунктов Елизаветовка в Николаевской области, Дружковка и Доброполье в ДНР. Кроме того, за сутки в зоне военной операции были перехвачены и уничтожены 91 украинский беспилотник, управляемая авиабомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники, в том числе иностранного производства. Так, 16 декабря российские войска сбили вертолет Ми-8 возле города Орехов в Запорожской области.
В тот же день они уничтожили в общей сложности 49 беспилотников в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. За сутки также было перехвачено десять снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
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