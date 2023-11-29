Российские военные сбили украинские Су-25, МиГ-29 и 38 беспилотников

Штурмовик Су-25 (Фото: Юлия Зозуля / Ukrinform / Global Look Press)

Сбиты украинские самолеты Су-25, МиГ-29 и 38 беспилотников. Об этом Минобороны сообщило во время брифинга.

Совместными действиями российских ПВО и авиации удалось уничтожить 38 украинских беспилотников и два самолета ВСУ. Самолет Су-25 сбит российской ПВО в районе населенного пункта Новооленовка в ДНР.

Кроме того, перехвачено 11 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган». Силами ПВО уничтожены 38 беспилотников. В районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики истребительная авиация сбила украинский самолет МиГ-29.

Подразделения Южной группировки войск смогли освободить населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщило Минобороны.