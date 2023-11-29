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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили украинские Су-25, МиГ-29 и 38 беспилотников

Минобороны: российские военные сбили украинские Су-25 и МиГ-29
Сюжет
Военная операция на Украине
Штурмовик&nbsp;Су-25
Штурмовик Су-25 (Фото: Юлия Зозуля / Ukrinform / Global Look Press)

Сбиты украинские самолеты Су-25, МиГ-29 и 38 беспилотников. Об этом Минобороны сообщило во время брифинга.

Совместными действиями российских ПВО и авиации удалось уничтожить 38 украинских беспилотников и два самолета ВСУ. Самолет Су-25 сбит российской ПВО в районе населенного пункта Новооленовка в ДНР.

Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка Артемовское в ДНР
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Кроме того, перехвачено 11 реактивных снарядов HIMARS и «Ураган». Силами ПВО уничтожены 38 беспилотников. В районе населенного пункта Межевое Донецкой народной республики истребительная авиация сбила украинский самолет МиГ-29.

Подразделения Южной группировки войск смогли освободить населенный пункт Артемовское в ДНР, сообщило Минобороны.

Теги
военные Минобороны Су-25 МиГ-29
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Политика
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