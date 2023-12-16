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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Минобороны: военные сбили украинский вертолет Ми-8 и 49 дронов за сутки
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Военная операция на Украине
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Alex Babenko / Getty Images)

Российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в окрестностях города Орехов в Запорожской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отразили атаки украинских дронов по объектам на территории Крыма. В ведомстве подчеркнули, что все беспилотники были уничтожены.

В течение суток военные сбили 49 беспилотников, в том числе в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сказано в сообщении. Также удалось сбить десять снарядов, выпущенных из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, «Ураган» и «Ольха», заключили в ведомстве.

Всего с начала российской военной операции, по данным Минобороны, военные уничтожили 550 украинских самолетов, 259 вертолетов и 9745 дронов.

Минобороны после массовой атаки Крыма сообщило о еще шести сбитых дронах
Политика

Минобороны с вечера 15 декабря неоднократно отчитывалось об уничтожении беспилотников над территорией разных российских регионов. Накануне ведомство сообщало в общей сложности о шести сбитых над Курской областью дронах. Регион подвергался атакам дронов и ночью 16 декабря.

Об уничтожении дрона над морем вечером 15 декабря также писал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Спустя почти полтора часа Минобороны сообщило о массовой атаке дронов на Крым. За два часа, с 20:30 мск до 22:30 мск, уничтожили 26 украинских дронов. Позднее ведомство отчиталось еще о шести сбитых беспилотниках.

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Теги
Вертолет Ми-8 вертолеты Минобороны ВСУ Украина Запорожская область
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Минобороны после массовой атаки Крыма сообщило о еще шести сбитых дронах
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