Минобороны: российские ПВО сбили два МиГ-29 в Днепропетровской области

Минобороны сообщило об уничтожении двух МиГ-29 в Днепропетровской области

Истребитель МиГ-29 (Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press)

Российские системы ПВО сбили два МиГ-29 ВВС Украины в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников за сутки, говорится в сообщении Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области. Кроме того, перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро им. Микояна. В современных модификациях самолет способен развивать скорость до 2450 км/ч с дальностью полета до 2,1 тыс. км. Оснащен 30-мм авиационной пушкой, имеет боевую нагрузку 2180 кг. На Украине после развала СССР оставались десятки МиГ-29. Еще 14 таких истребителей было передано Киеву Варшавой в течение весны этого года. В апреле 13 МиГ-29 Украине также передала Словакия.

Помимо этого, Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на разных направлениях:

на купянском направлении было отражено две атаки, потери Киева составили до 110 военных, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30;

на донецком направлении потери Украины составили до 290 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30;

на краснолиманском направлении уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ и два пикапа;

на южнодонецком направлении Украина потеряла до 150 военнослужащих, две бронированные машины, гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика».

Также российские военные уничтожили два украинских склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.