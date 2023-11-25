 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Минобороны сообщило об уничтожении двух МиГ-29 в Днепропетровской области

Минобороны: российские ПВО сбили два МиГ-29 в Днепропетровской области
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: Danil Shamkin / Zuma / Global Look Press)

Российские системы ПВО сбили два МиГ-29 ВВС Украины в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников за сутки, говорится в сообщении Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области. Кроме того, перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро им. Микояна. В современных модификациях самолет способен развивать скорость до 2450 км/ч с дальностью полета до 2,1 тыс. км. Оснащен 30-мм авиационной пушкой, имеет боевую нагрузку 2180 кг.

На Украине после развала СССР оставались десятки МиГ-29. Еще 14 таких истребителей было передано Киеву Варшавой в течение весны этого года. В апреле 13 МиГ-29 Украине также передала Словакия.

Минобороны отчиталось о сбитом под Херсоном украинском вертолете Ми-8
Политика
Вертолет Ми-8

Помимо этого, Минобороны отчиталось об отражении атак ВСУ на разных направлениях:

  • на купянском направлении было отражено две атаки, потери Киева составили до 110 военных, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30;
  • на донецком направлении потери Украины составили до 290 военных убитыми и ранеными, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30;
  • на краснолиманском направлении уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ и два пикапа;
  • на южнодонецком направлении Украина потеряла до 150 военнослужащих, две бронированные машины, гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика».

Также российские военные уничтожили два украинских склада авиационных средств поражения на военных аэродромах Долгинцево и в районе города Днепропетровска.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны ВСУ ПВО МиГ-29 Днепропетровская область Военная операция на Украине

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате пехоты ВСУ на южнодонецком направлении
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 16 дронов над двумя регионами
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении Су-25 замаскированных позиций ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Дисплей для слепых зон и мощный мотор: все о новом внедорожнике РБК и Jaecoo, 15:38
Евгении Беркович разрешили проститься с умершей бабушкой Ниной Катерли Общество, 15:30
«Газпром» сообщил о новом суточном рекорде поставок газа в Китай Бизнес, 15:19
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 15:15
Кого обменяли в ходе перемирия Израиль и ХАМАС Политика, 15:08
«Локомотив» из-за пенальти на 102-й минуте упустил победу в матче РПЛ Спорт, 15:06
В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле Национальные проекты, 15:06
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 14:54
Искусственный интеллект: как развивается одна из главных технологий века Тренды, 14:54
В Китае представили достижения отечественной цифровой отрасли Отрасли, 14:54
Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения Политика, 14:53
«Зеленый» алюминий, торфяники и леса: как промышленность внедряет ESG Тренды, 14:50
Минобороны сообщило об уничтожении двух МиГ-29 в Днепропетровской области Политика, 14:40
Ставки на спорт предлагают вернуть тотализаторам. Что нужно знать Спорт, 14:35