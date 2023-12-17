Липецкий губернатор сообщил об отсутствии пострадавших после атаки дрона

Губернатор Артамонов: после атаки дрона в Липецкой области никто не пострадал

Игорь Артамонов (Фото: igor_artamonov48 / Telegram)

В результате атаки украинского беспилотника в Липецкой области никто не пострадал, разрушений также нет, написал глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолетного типа. Жертв и разрушений нет», — написал губернатор.

Артамонов заявил, что это первая попытка украинского беспилотника атаковать Липецкую область. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах.

«Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью системы ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Позже в ведомстве отчитались об уничтожении еще двух дронов над Волгоградской областью. По словам губернаторов Ростовской и Волгоградской областей Василия Голубева и Андрея Бочарова, пострадавших и разрушений нет.