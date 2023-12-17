 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Липецкий губернатор сообщил об отсутствии пострадавших после атаки дрона

Губернатор Артамонов: после атаки дрона в Липецкой области никто не пострадал
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Артамонов
Игорь Артамонов (Фото: igor_artamonov48 / Telegram)

В результате атаки украинского беспилотника в Липецкой области никто не пострадал, разрушений также нет, написал глава региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью на территории Липецкой области силами ПВО сбит один украинский БПЛА самолетного типа. Жертв и разрушений нет», — написал губернатор.

Артамонов заявил, что это первая попытка украинского беспилотника атаковать Липецкую область. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и отметил, что такие случаи неоднократно происходили в соседних регионах.

В Волгограде несколько авиарейсов задержали на фоне атаки дронов
Политика
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

«Разумеется, мы понимали, что исключать этого нельзя и на нашей территории и приняли необходимый комплекс мер для обеспечения безопасности жителей и объектов военной и гражданской инфраструктуры», — подчеркнул губернатор.

Ранее Минобороны России сообщило, что ночью системы ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Позже в ведомстве отчитались об уничтожении еще двух дронов над Волгоградской областью. По словам губернаторов Ростовской и Волгоградской областей Василия Голубева и Андрея Бочарова, пострадавших и разрушений нет.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
Теги
Липецкая область дроны беспилотники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Еще два украинских дрона сбили над Волгоградской областью
Политика
Волгоградский губернатор Бочаров сообщил об атаке БПЛА на регион
Политика
Ростовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Сливко и Лазовский выиграли масс-старты на этапе Кубка Содружества в Уфе Спорт, 13:45
Путин рассказал, как встретит Новый год Политика, 13:38
Более 2 тыс. грузовиков встали в очереди у границы Польши с Украиной Политика, 13:30
Белоруса удалили до конца Кубка «Первого канала» за толчок судьи. Видео Спорт, 13:14
Москву вновь накрыл сильный снегопад. Видео Город, 13:00
Эксперты предупредили о рисках из-за кетамина после смерти Мэттью Перри Общество, 12:54
Рынок Индии вырос на 51% за три года. Как заработать на «бычьем» тренде Pro, 12:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Липецкий губернатор сообщил об отсутствии пострадавших после атаки дрона Политика, 12:40
Махачев заявил, что Эдвардс должен стать его следующим соперником в UFC Спорт, 12:30
В Москве четыре человека пострадали в ДТП с автобусом Общество, 12:24
В США снесут Мемориал Конфедерации на Арлингтонском кладбище Политика, 12:08
Украина временно исключила Raiffeisen из «спонсоров войны» Политика, 12:07
Глава UFC анонсировал следующий бой Петра Яна Спорт, 12:02
В Китае разработали систему тренировок для войны в космосе Политика, 11:47