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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов

Губернатор Голубев: в Ростовской области силы ПВО отразили массовую атаку дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО перехватили несколько дронов в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска», — написал Голубев.

Большая часть дронов была уничтожена, добавил он, жертв нет.

По данным Минобороны, за утро 17 декабря ПВО уничтожили и перехватили 33 беспилотника в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. В военном ведомстве заявили, что БПЛА запустила украинская сторона.

Минобороны отчиталось о сбитых дронах в трех областях
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

27 ноября Голубев написал о перехвате беспилотника в Каменском районе региона. 21 ноября о дроне, сбитом в области, отчиталось Минобороны.

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Теги
Ростовская область Василий Голубев беспилотники ПВО дроны
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