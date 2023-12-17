Ростовский губернатор сообщил об отражении массовой атаки дронов

Российские средства ПВО перехватили несколько дронов в Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

«Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска», — написал Голубев.

Большая часть дронов была уничтожена, добавил он, жертв нет.

По данным Минобороны, за утро 17 декабря ПВО уничтожили и перехватили 33 беспилотника в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях. В военном ведомстве заявили, что БПЛА запустила украинская сторона.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов, в том числе Ростовской области, неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

27 ноября Голубев написал о перехвате беспилотника в Каменском районе региона. 21 ноября о дроне, сбитом в области, отчиталось Минобороны.