Еще два украинских дрона сбили над Волгоградской областью
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 33 украинских дрона в трех регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.
Позже губернаторы Ростовской и Волгоградской областей Василий Голубев и Андрей Бочаров подтвердили отражение массовой атаки беспилотников. По их словам, никто не пострадал.
После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.