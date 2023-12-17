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Военная операция на Украине ,  
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Еще два украинских дрона сбили над Волгоградской областью

Минобороны: средства ПВО сбили еще два дрона ВСУ над Волгоградской областью
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 33 украинских дрона в трех регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

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Фото:Яндекс.Карты

Позже губернаторы Ростовской и Волгоградской областей Василий Голубев и Андрей Бочаров подтвердили отражение массовой атаки беспилотников. По их словам, никто не пострадал.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.

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Теги
Минобороны Волгоградская область дроны беспилотники
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