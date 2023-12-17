Минобороны: средства ПВО сбили еще два дрона ВСУ над Волгоградской областью

Еще два украинских дрона сбили над Волгоградской областью

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 33 украинских дрона в трех регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях.

Позже губернаторы Ростовской и Волгоградской областей Василий Голубев и Андрей Бочаров подтвердили отражение массовой атаки беспилотников. По их словам, никто не пострадал.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали об атаках дронов и обстрелах территорий.