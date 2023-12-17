Минобороны: над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбили 33 дрона

Минобороны отчиталось о сбитых дронах в трех областях

В Ростовской, Волгоградской и Липецкой областях нейтрализованы свыше 30 беспилотников самолетного типа. Ростовский губернатор отметил, что после «массовой атаки» никто не погиб, большую часть аппаратов удалось сбить

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В ночь на 17 декабря российские средства ПВО уничтожили и перехватили 33 дрона в трех российских регионах — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях, сообщило Минобороны.

Беспилотники самолетного типа запустила украинская сторона, заявили в ведомстве. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

«Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет», — написал ростовский губернатор Василий Голубев.

Об атаках беспилотников власти российских регионов стали сообщать после начала военной операции на Украине. Полеты аппаратом затем начали запрещать — такое решение приняли к середине декабря в 68 субъектах страны.

МВД составило правила нейтрализации дронов. Согласно приказу, любой БПЛА можно сбить «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения», а решение принимает «уполномоченное должностное лицо».

В пятницу, 15 декабря, в Минобороны заявили, что военные в течение двух часов уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымом. Позднее над территорией полуострова сбили еще шесть аппаратов. Тем же вечером на Крымском мосту приостанавливали движение автомобилей.

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