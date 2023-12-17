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Военная операция на Украине ,  
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В Волгограде несколько авиарейсов задержали на фоне атаки дронов

Несколько рейсов задержали в аэропорту Волгограда на фоне отражения атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Несколько рейсов на прилет и вылет задержали в аэропорту Волгограда после попытки атаки беспилотников на объекты в Волгоградской области, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

В аэропорту задерживается вылет рейса в Стамбул, а также прилет и вылет четырех рейсов в Москву и двух — в Санкт-Петербург.

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Ранее Минобороны России сообщило, что ночью системы ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Позже в ведомстве отчитались об уничтожении еще двух дронов над Волгоградской областью.

Губернатор Андрей Бочаров подтвердил отражение атаки БПЛА на объекты в регионе. Сколько именно дронов сбили, он не уточнил. По словам Бочарова, никто не пострадал, разрушений нет.

Теги
Волгоград аэропорты Волгоградская область беспилотники дроны задержка рейсов
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