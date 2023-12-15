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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 26 дронов над Крымом за два часа

Минобороны: силы ПВО за 2 часа уничтожили 26 дронов над Крымским полуостровом
Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО за два часа уничтожили 26 беспилотников над полуостровом, ранее сообщалось о сбитом дроне у Севастополя и остановке движения на Крымском мосту. Последняя массовая атака на регион произошла десять дней назад
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Крымом, сообщило Минобороны России. Дроны сбили в период с 20:30 мск до 22:30.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над морем у города. По данным городской службы спасения, повреждений инфраструктуры не обнаружено. Также на Крымском мосту временно останавливали движение автомобилей, ограничение длилось около 50 минут.

Минобороны сообщило об отражении массовой атаки дронов у Крыма
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

О последней массовой атаке на регион Минобороны сообщило 5 декабря. Тогда силы ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника и перехватили еще 13 дронов. Данных о разрушениях и пострадавших не было.

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Теги
София Шошина София Шошина
Минобороны Крым беспилотники
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