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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил об уничтожении дрона над морем у Севастополя

Развожаев: ПВО сбила беспилотник над морем у Севастополя
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над морем у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

По данным городской службы спасения, повреждений инфраструктуры не обнаружено, рассказал губернатор.

На Крымском мосту временно перекрыли движение машин
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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Вечером 15 декабря около 18:03 мск на Крымском мосту временно перекрыли движение машин. 

Тогда же атаке беспилотников подверглась Курская область. Изначально глава региона Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО над Курском, позднее Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над территорией региона. Спустя час ведомство сообщило, что над областью уничтожили еще четыре беспилотника.

Теги
Севастополь беспилотники Михаил Развожаев ПВО
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