Развожаев сообщил об уничтожении дрона над морем у Севастополя

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над морем у Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

По данным городской службы спасения, повреждений инфраструктуры не обнаружено, рассказал губернатор.

Вечером 15 декабря около 18:03 мск на Крымском мосту временно перекрыли движение машин.

Тогда же атаке беспилотников подверглась Курская область. Изначально глава региона Роман Старовойт сообщил о работе средств ПВО над Курском, позднее Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов над территорией региона. Спустя час ведомство сообщило, что над областью уничтожили еще четыре беспилотника.