Минобороны: ПВО сбила еще шесть дронов после массовой атаки Крыма беспилотниками

Минобороны после массовой атаки Крыма сообщила о еще шести сбитых дронах

Силы противовоздушной обороны сбили еще шесть дронов над Крымом, сообщило Минобороны России. Беспилотники уничтожили в период с 23:00 мск до 23:50 мск.

Ранее 15 декабря в ведомстве сообщили о массовой атаке на полуостров. За два часа, с 20:30 мск до 22:30 мск, уничтожили 26 украинских дронов.

Вечером того же дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над морем у города, разрушений не было. Кроме того, на Крымском мосту временно останавливали движение автомобилей.

Последняя массовая атака на полуостров произошла 5 декабря. Тогда силы ПВО за ночь уничтожили 22 беспилотника и перехватили еще 13 дронов. Данных о разрушениях и пострадавших также не было.

