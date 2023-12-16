Курский губернатор сообщил об атаке украинских дронов
Дмитриевский и Железногорский районы Курской области атаковали украинские беспилотники, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Железногорском районе дроны повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского горно-обогатительного комбината. Аварийные бригады выехали на место.
«В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается. Глава района на месте», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Около 17:40 15 декабря Старовойт предупредил жителей о работе средств противовоздушной обороны в небе над Курском. Позже Минобороны отчиталось о двух сбитых дронах около 17:30. Спустя два часа губернатор заявил, что средства ПВО продолжают работу, к тому моменту было сбито уже четыре беспилотника.