Путин заявил о резком увеличении числа сдающихся в плен украинских солдат

Число украинских военных, сдавшихся в плен, резко увеличилось, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Хочу вас проинформировать: в последнее время количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», — сказал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что за неделю с 9 по 15 декабря добровольно сдались в плен 82 военных, 25 из них — за прошедшие сутки, 15 декабря, уточнили в ведомстве.

Уполномоченные по правам человека в России Татьяна Москалькова в конце ноября заявила, что украинские пленные содержатся в условиях, соответствующих международным нормам. Ранее, в октябре, омбудсмен сообщила, что работа по вопросу обмена пленными с украинской стороной ведется ежедневно. По ее словам, планируется проведение крупных обменов военнопленными.

В последний раз Минобороны России сообщило об обмене 6 июля. Тогда из плена вернули 45 российских военных. В начале августа на Украине сообщили о возвращении из плена 22 бойцов ВСУ, в том числе двух офицеров.