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Военная операция на Украине ,  
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Омбудсмены России и Украины посетили по 119 военнопленных

Москалькова: омбудсмены России и Украины посетили по 119 военнопленных
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские и украинские военнопленные содержатся в условиях, соответствующих международным нормам, заявила Москалькова. Военным позволили записать видеообращения для родственников
Татьяна Москалькова во время посещения военнопленных
Татьяна Москалькова во время посещения военнопленных (Фото: ombudsmanrf / Telegram)

Уполномоченные по правам человека в России и на Украине Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец одновременно посетили по 119 пленных военнослужащих двух стран. Об этом написала Москалькова в своем телеграм-канале.

По словам Москальковой, условия содержания и медицинское обслуживание украинских пленных соответствуют международным нормам. Многие из них сообщили, что им дали возможность позвонить родственникам по телефону, рассказала омбудсмен. Она добавила, что ряд украинских пленных военнослужащих передали письма и видеообращения для близких.

Российские военнослужащие, по данным украинского омбудсмена, содержатся в условиях, соответствующих нормам международного права, при необходимости им оказывают медицинскую помощь. Они также смогли записать видеообращения для родственников.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Украинский омбудсмен в своем телеграм-канале подтвердил посещение 119 российских военнопленных. «Каждый военнопленный — сытый, снабженный гигиеническими средствами, имеет право на труд, имеет возможность выходить на прогулки», — заявил Лубинец. По его словам, всем пленным передали гуманитарную помощь — вещи и продукты.

Российская и украинская стороны ранее неоднократно проводили обмен пленными. В последний раз российское Минобороны сообщало об этом 6 июля. Тогда в Россию вернули 45 военных. Глава офиса президента Украины 7 августа рассказал о возвращении из плена 22 бойцов ВСУ, в том числе двух офицеров.

В октябре Москалькова заявила, что работа по вопросу обмена пленными с украинской стороной ведется ежедневно. По ее словам, планируется проведение крупных обменов военнопленными.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступал с предложением провести обмен по формуле «всех на всех». Весной глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщал, что Москва и Киев «приближаются» к договоренности по этой теме.

В Кремле вопрос о предложении Украины обменять «всех на всех» переадресовали в Минобороны России.

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Теги
Яна Ломакина
Татьяна Москалькова омбудсмен уполномоченный по правам человека военнопленные пленные
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