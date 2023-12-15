Губернатор Старовойт: в небе над Курском сработали средства ПВО

Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над Курском

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В небе над Курском работают средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил в телеграм-канале глава Курской области Роман Старовойт.

Других деталей губернатор не привел. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают о попытках атак на их территорию, в том числе об обстрелах и обнаружении дронов. Так, 14 октября Старовойт сообщил, что над Курском и Курским районом ПВО сбила 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Месяцем ранее Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. По его словам, крыша получила незначительные повреждения. Данных о пострадавших он не привел. После произошедшего в Курске отменили салюты в честь Дня города.