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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области поселок и село остались без света после обстрела

Старовойт: в Курской области Теткино и Попово-Лежачи обесточены после обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Глушковский район Курской области попал под обстрел, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В результате удара, по словам главы региона, никто не пострадал. Из-за повреждения линий электропередачи без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. «Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Курский губернатор сообщил о втором обстреле поселка Теткино за сутки
Политика
Роман Старовойт

Поселок Теткино расположен на юго-западе Курской области, он фактически примыкает к границе с Сумской областью Украины. Старовойт 2 декабря сообщил, что населенный пункт обстреляли дважды за день. В первый раз были выбиты окна в хозпостройке на территории агропредприятия, повреждения получили два автомобиля. В результате второй атаки поселок Теткино остался без света.

Теги
Персоны
Роман Старовойт Курская область нарушение электроснабжения обстрел
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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