В Курской области поселок и село остались без света после обстрела

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Глушковский район Курской области попал под обстрел, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В результате удара, по словам главы региона, никто не пострадал. Из-за повреждения линий электропередачи без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи. «Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно», — написал Старовойт в телеграм-канале.

Поселок Теткино расположен на юго-западе Курской области, он фактически примыкает к границе с Сумской областью Украины. Старовойт 2 декабря сообщил, что населенный пункт обстреляли дважды за день. В первый раз были выбиты окна в хозпостройке на территории агропредприятия, повреждения получили два автомобиля. В результате второй атаки поселок Теткино остался без света.