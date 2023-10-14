В Курском районе сработала ПВО

В Курском районе работает система противовоздушной безопасности, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним», — написал он в телеграм-канале.

Ранее телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил о работе ПВО в Курске.

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