Путин заявил, что «противник пытается» дотянуться до БАМа

Путин о подрыве поездов на БАМе: с важными объектами РЖД необходима бдительность

По словам президента, противник пытается «дотянуться» до важнейших объектов Восточного полигона РЖД. Он призвал железнодорожников быть внимательными, учитывая «условия, в которых мы живем», но отметил, что это приоритет спецслужб

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Противник пытается «дотянуться» до важнейших объектов Восточного полигона РЖД, учитывая ситуацию, необходимо сохранять бдительность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде железнодорожников.

«Обращаю ваше внимание, всех коллег, которые работают на этом направлении: нужно иметь в виду условия, в которых мы сегодня живем, вся страна живет. Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Надо быть очень внимательными», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в отношении восточной части российских железных дорог употребляется «практически военная терминология», слово «полигоны».

Президент попросил железнодорожников не ослаблять внимание, однако отметил, что «это прежде всего задача правоохранительных специальных служб и Росгвардии».

«Но я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает. Нужно проявлять должную бдительность, имея в виду те условия, в которых мы живем», — заключил Путин.

Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура тогда сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось, часть из них направили по обходному пути. О пострадавших не сообщалось.

Источники РБК сообщили, что цистерна загорелась из-за сработавшей взрывчатки, которая, предположительно, находилась под ней. По факту взрыва возбудили уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК), писали «Коммерсантъ» и Baza.

7 декабря в Омской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Белоруссии 1971 года рождения Сергея Еремеева, который, по данным спецслужбы, жил в Литве. В ФСБ пришли к выводу, что мужчина действовал «под контролем украинских спецслужб». По версии ведомства, он должен был заложить восемь взятых из тайника взрывных устройств на цистернах грузовых поездов в Бурятии.

Спустя два дня Еремеева арестовали до 30 января 2024 года. На суде мужчина признал, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.