Следователи сочли аварию на БАМе результатом теракта

Авария в Северомуйском тоннеле на БАМе произошла в результате подрыва

Северомуйский тоннель БАМа закрыли ночью 29 ноября из-за возгорания цистерны. По данным источника РБК, возгорание стало следствием подрыва. «Ъ» и Baza сообщают о возбуждении уголовного дела по статье о теракте

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Возгорание цистерны с топливом в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле БАМа в ночь на 30 ноября явилось следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, сообщил источник РБК в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в региональном управлении МВД.

Предположительно, взрывчатка находилась под цистерной, уточнил собеседник РБК.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщает, что следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК России (террористический акт) по факту взрыва и возгорания поезда в Северомуйском тоннеле БАМа.

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном», — заявил источник газеты. Об этом же пишет телеграм-канал Baza.

Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура тогда сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось и происходило с «незначительным увеличением времени в пути». О пострадавших не сообщалось.

Ранее CNN и Bloomberg сообщали, что диверсию в Северомуйском тоннеле устроили украинские спецслужбы. Источник CNN назвал пожар в тоннеле «операцией СБУ». По его словам, сотрудники СБУ подорвали четыре взрывных устройства во время движения состава. Объясняя причину выбора тоннеля для диверсии, источник называл этот маршрут крупным путем сообщения между Россией и Китаем.

О том, что диверсия была подготовлена СБУ, рассказал и источник Bloomberg. Как отмечает агентство, за прошлый год через Байкало-Амурскую и Транссибирскую железные дороги было переправлено 149 млн т грузов. Официально представители СБУ не комментировали инцидент.

СК уже возбуждал дела о теракте из-за происшествий на железных дорогах. В середине ноября на железной дороге в Рязанской области несколько вагонов сошли с рельсов. МВД тогда сообщило, что это произошло из-за «вмешательства посторонних лиц». Сегодня ФСБ отчиталась о задержании устроившего эту атаку диверсанта — им оказался местный житель 1988 года рождения с гражданством России и Италии.