ФСБ задержала белоруса по делу о подрыве поездов на БАМе

За подрыв поездов с нефтепродуктами на БАМе в конце ноября задержали белоруса, он заложил взрывчатку по заданию соотечественника, проживающего в Литве и действовавшего по указанию украинских спецслужб, заявили в ФСБ

В Омской области задержали гражданина Белоруссии 1971 года рождения, который подорвал поезда с нефтепродуктами на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает ФСБ.

«Получены его признательные показания об изъятии по заданию гражданина Белоруссии, 1981 г.р., проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб, из тайника восьми взрывных устройств, доставке их на личном автомобиле в Бурятию и закладке на цистернах грузовых поездов», — говорится в сообщении спецслужбы.

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ФСБ уточняет, что задержанный подорвал составы с нефтепродуктами, следовавшие по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри, 29 и 30 ноября в Бурятии. Когда они проходили по Северомуйскому тоннелю и обводному пути БАМа, сработали заложенные взрывные устройства, что стало причиной возгорания цистерн с горюче-смазочными материалами.

Спецслужба добавила, что задержанного проверяют на причастность к другим диверсиям на территории России.

Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура тогда сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось, часть из них направили по обходному пути с «незначительным увеличением времени в пути».

Источники РБК сообщили, что цистерна загорелась из-за сработавшей взрывчатки, которая, предположительно, находилась под ней. По факту взрыва завели уголовное дело о теракте (ч.1 ст. 205 УК), писали «Коммерсантъ» и Baza.

CNN и Bloomberg сообщали, что диверсию в Северомуйском тоннеле устроили украинские спецслужбы. По словам источника CNN, во время движения состава подорвали четыре взрывных устройства. Этот маршрут был выбран, поскольку он является крупным путем сообщения между Россией и Китаем, пояснил он. Bloomberg отмечало, что за прошлый год через Байкало-Амурскую и Транссибирскую железные дороги было переправлено 149 млн т грузов. Официально представители СБУ не комментировали инцидент.