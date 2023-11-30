В грузовом поезде на перегоне в Бурятии загорелась цистерна

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В Бурятии на перегоне Итыкит — Окусикан загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения грузового поезда по тоннелю, сообщили в РЖД.

«Состав был остановлен, к месту происшествия направлены два пожарных поезда со ст. Окусикан и Новый Уоян. Объем повреждений устанавливается. На данный момент часть вагонов выведена наружу», — уточнили в компании.

Из-за инцидента движение поездов не останавливали, но часть из них переправили по обходному участку «с незначительным увеличением времени в пути».

По данным телеграм-канала Baza, цистерна загорелась в ночь на 30 ноября во время движения по Северомуйскому тоннелю. Всего в составе поезда находились 44 цистерны с топливом, три из которых — с авиационным, и шесть вагонов с черным металлом. Канал уточнил, что на место происшествия выехали сотрудники полиции и ФСБ.

1 мая в Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов, на них сработало неустановленное взрывное устройство, из-за этого локомотив и две цистерны с газойлем загорелись. В результате инцидента никто не пострадал, но движение поездов на 136-м км железнодорожных путей Брянск — Унеча было приостановлено.