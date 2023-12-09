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Военная операция на Украине ,  
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В Омске заключили под стражу обвиняемого в терактах на БАМе

Омский суд арестовал обвиняемого в терактах на БАМе Еремеева
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Еремеев
Сергей Еремеев (Фото: Алексей Петров / ТАСС)

Центральный районный суд Омска арестовал обвиняемого в подрыве двух поездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии, гражданина Белоруссии Сергея Еремеева, сообщает ТАСС.

Еремеева арестовали до 30 января 2024 года. В ходе судебного заседания мужчина признал, что хотел парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов.

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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Ночью 29 ноября 15-километровый Северомуйский тоннель БАМа в Бурятии закрыли из-за возгорания цистерны. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура тогда сообщила, что загорелся вагон грузового поезда. В РЖД заявили, что движение поездов не прерывалось, часть из них направили по обходному пути.

Источники РБК сообщили, что цистерна загорелась из-за сработавшей взрывчатки, которая, предположительно, находилась под ней. По факту взрыва завели уголовное дело о теракте (ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса), писали «Коммерсантъ» и Baza.

7 декабря в Омской области сотрудники ФСБ задержали гражданина Белоруссии 1971 года рождения. По данным спецслужбы, Еремеев проживает в Литве. Действовал он «под контролем украинских спецслужб», взяв из тайника восемь взрывных устройств, чтобы заложить на цистернах грузовых поездов в Бурятии, заявили в ФСБ.

Теги
Омск теракт БАМ Омская область
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