 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лидеры ЕС после саммита заявили об острой необходимости Киева в оружии

После саммита лидеры ЕС заявили об острой необходимости Киева в ракетах и ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО, а Евросоюз намерен оказывать ей поддержку «столько, сколько потребуется», следует из заявления лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

«Европейский совет подчеркивает острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, особенно в рамках инициативы о предоставлении 1 млн артиллерийских снарядов и оснащении украинских систем ПВО в большем количестве», — говорится в заявлении.

Также лидеры ЕС попросили Совет объединения увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Украине.

Пропустивший голосование лидеров ЕС Орбан раскритиковал решение по Киеву
Политика
Виктор Орбан

Сейчас ЕС работает над пакетом финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на 2024–2027 годы. По словам министра финансов Сергея Марченко, в следующем году Киев рассчитывает получить €18 млрд из этой суммы.

Против выделения финансовой помощи Украине выступали Словакия и Венгрия. Главный политический советник венгерского премьера Балаш Орбан заявлял о готовности его страны снять вето на пакет поддержки для Киева в обмен на разморозку средств для Будапешта (около €30 млрд). 13 декабря Брюссель пообещал выделить Венгрии около €10 млрд — треть замороженных в 2022 году денег.

14 декабря еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан предположил, что лидеры стран ЕС, скорее всего, на текущей неделе достигнут соглашения о выделении €50 млрд Киеву.

Читайте на РБК Pro
Сегодня ты нужен, а завтра уволен: кто меняет офис на портфельную карьеру
Маск всемогущий: как владелец Starlink стал влиятельным политиком
Не внушают доверия: почему в мире падает спрос на электрокары
Катастрофически нет денег и людей: как фирмы переживают уход SAP и Oraсle

В октябре этого года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что с начала российской военной операции на Украине ЕС выделил Киеву около $90 млрд помощи, из которых $27 млрд ушло на поставки оружия.

Теги
Евросоюз Украина саммит ЕС оружие боеприпасы военная помощь
Материалы по теме
В Кремле заявили о трудностях Киева из-за «весьма скромной» помощи США
Политика
Зеленский не стал отвечать на вопрос о возможности победы без помощи США
Политика
Politico узнала, какое оружие Зеленский попросил у США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Компании сочли демографию одной из проблем при найме сотрудников Общество, 05:00
МВД утвердило порядок уничтожения беспилотников Политика, 04:49
Чешский миллиардер перевел активы в ОАЭ после претензий из-за кредитов Бизнес, 04:29
Венгрия назвала число переговоров перед вступлением Украины в ЕС Политика, 04:15
Лидеры ЕС после саммита заявили об острой необходимости Киева в оружии Политика, 03:36
В Хмельницкой области прогремели взрывы Политика, 03:12
Bloomberg узнал о возможном превентивном запрете Россией поставок урана Политика, 02:56
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Данилов объяснил провал наступления ВСУ словами «планы — на заводе» Политика, 02:36
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы Спорт, 02:01
Омбудсмен пообещала проверить информацию о плохом самочувствии Горинова Политика, 02:00
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы Спорт, 01:57
ВСУ обстреляли Мариуполь тремя дальнобойными ракетами Политика, 01:44
Сенат США отложил каникулы ради продолжения работы над помощью Украине Политика, 01:22
У берегов Йемена захватили болгарское судно Политика, 01:02