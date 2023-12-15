После саммита лидеры ЕС заявили об острой необходимости Киева в ракетах и ПВО

Лидеры ЕС после саммита заявили об острой необходимости Киева в оружии

Украина остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем ПВО, а Евросоюз намерен оказывать ей поддержку «столько, сколько потребуется», следует из заявления лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

«Европейский совет подчеркивает острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, особенно в рамках инициативы о предоставлении 1 млн артиллерийских снарядов и оснащении украинских систем ПВО в большем количестве», — говорится в заявлении.

Также лидеры ЕС попросили Совет объединения увеличить финансирование Европейского фонда мира, из которого предоставляется военная помощь Украине.

Сейчас ЕС работает над пакетом финансовой помощи Украине в размере €50 млрд на 2024–2027 годы. По словам министра финансов Сергея Марченко, в следующем году Киев рассчитывает получить €18 млрд из этой суммы.

Против выделения финансовой помощи Украине выступали Словакия и Венгрия. Главный политический советник венгерского премьера Балаш Орбан заявлял о готовности его страны снять вето на пакет поддержки для Киева в обмен на разморозку средств для Будапешта (около €30 млрд). 13 декабря Брюссель пообещал выделить Венгрии около €10 млрд — треть замороженных в 2022 году денег.

14 декабря еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан предположил, что лидеры стран ЕС, скорее всего, на текущей неделе достигнут соглашения о выделении €50 млрд Киеву.

В октябре этого года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что с начала российской военной операции на Украине ЕС выделил Киеву около $90 млрд помощи, из которых $27 млрд ушло на поставки оружия.