 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Данилов объяснил провал наступления ВСУ словами «планы — на заводе»

Глава СНБО Украины ответил на вопрос о причинах неудавшегося наступления ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос, почему украинским военным не удалось реализовать планы руководства по контрнаступлению, заявил, что во время боевых действий не всегда все идет по плану. Об этом он сказал в интервью Radio NV.

Журналист спросил у Данилова, могут ли быть причиной неудавшегося наступления Вооруженных сил Украины «нереалистичные планы военного руководства» или «слишком оптимистичная коммуникация» властей с украинцами.

«Планы — это на заводе или у других, кто лайки собирает — у них, может, есть планы, у ботов. <...> Когда вы считаете, что [во время боевых действий] все идет по плану, имейте в виду, такого в жизни никогда не бывает», — сказал глава СНБО. Он отметил, что ни одна из стран мира не давала Украине шансов по своим «планам», по своим нормативам и нормам.

В Киеве рассказали о несбывшихся надеждах на контрнаступление ВСУ
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых целей. «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. <...> Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — сказал он. Зеленский также предупредил о начале новой фазы в конфликте с наступлением зимы и пообещал построить оборонительные укрепления от Донбасса до Западной Украины.

Российский лидер Владимир Путин не раз объявлял о провале контрнаступления Украины и огромных потерях украинской армии. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
Теги
Алексей Данилов СНБО Украины наступление контрнаступление
Материалы по теме
Путин заявил о «последней попытке контрнаступления» ВСУ
Политика
Лавров заявил о «новой мантре» США после провала контрнаступления ВСУ
Политика
Экс-глава ЦРУ назвал причину провала контрнаступления Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 97,74 (+0,79) Инвестиции, 14 дек, 16:25 Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 89,67 (-0,22) Инвестиции, 14 дек, 16:25
Лидеры ЕС после саммита заявили об острой необходимости Киева в оружии Политика, 03:36
В Хмельницкой области прогремели взрывы Политика, 03:12
Bloomberg узнал о возможном превентивном запрете Россией поставок урана Политика, 02:56
Данилов объяснил провал наступления ВСУ словами «планы — на заводе» Политика, 02:36
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы Спорт, 02:01
Омбудсмен пообещала проверить информацию о плохом самочувствии Горинова Политика, 02:00
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы Спорт, 01:57
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
ВСУ обстреляли Мариуполь тремя дальнобойными ракетами Политика, 01:44
Сенат США отложил каникулы ради продолжения работы над помощью Украине Политика, 01:22
У берегов Йемена захватили болгарское судно Политика, 01:02
На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет Общество, 00:58
Москвичам порекомендовали отказаться от поездок на машине из-за снегопада Общество, 00:55
В США вынесли приговор экс-сотруднику ФБР за работу на Дерипаску Общество, 00:48
Великобритания запретила импорт металлов из России Политика, 00:30