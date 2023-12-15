Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос, почему украинским военным не удалось реализовать планы руководства по контрнаступлению, заявил, что во время боевых действий не всегда все идет по плану. Об этом он сказал в интервью Radio NV.

Журналист спросил у Данилова, могут ли быть причиной неудавшегося наступления Вооруженных сил Украины «нереалистичные планы военного руководства» или «слишком оптимистичная коммуникация» властей с украинцами.

«Планы — это на заводе или у других, кто лайки собирает — у них, может, есть планы, у ботов. <...> Когда вы считаете, что [во время боевых действий] все идет по плану, имейте в виду, такого в жизни никогда не бывает», — сказал глава СНБО. Он отметил, что ни одна из стран мира не давала Украине шансов по своим «планам», по своим нормативам и нормам.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ не достигло ожидаемых целей. «Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. <...> Мы хотели получить более быстрые результаты [контрнаступления]. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — сказал он. Зеленский также предупредил о начале новой фазы в конфликте с наступлением зимы и пообещал построить оборонительные укрепления от Донбасса до Западной Украины.

Российский лидер Владимир Путин не раз объявлял о провале контрнаступления Украины и огромных потерях украинской армии. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.