В Киеве рассказали о несбывшихся надеждах на контрнаступление ВСУ

Конфликт России и Украины отличается от всех предыдущих мировых конфликтов, кроме того, бывают ошибки, нельзя всегда «быть отличником», сказал Данилов. Путин не раз говорил о провале украинского наступления

Нынешнее контрнаступление ВСУ не оправдало тех надежд, которые на него возлагали незадолго до его начала в мае этого года, заявил в интервью Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы [конфликт закончился] как можно скорее. Надежды были, но они не оправдались», — признал он.

«То, что мы два года защищаем нашу страну, — это уже большая победа», — добавил глава СНБО и пообещал продолжить борьбу.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения сложная, в целом боевые действия отличаются от всех конфликтов, что были прежде, и потому старые военные учебники, в том числе НАТО, «необходимо отправить обратно в архивы».

Он также выразил надежду на получение помощи от США, где конгресс пока не согласовывает дополнительное финансирование поддержки Украины: она будет рада и «подарку до Рождества», но и если это произойдет позже, не стоит считать это «трагедией», говорит Данилов.

Контрнаступление украинская сторона начала в первые дни июня. Президент Владимир Зеленский тоже отмечал, что в ходе него не было достигнуто «желаемых результатов», но силы Киева хотя бы не отступают. По словам главы государства, Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро, потому что конфликт идет «со второй армией мира».



Владимир Путин много раз называл украинское контрнаступление провальным. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.



Россия негативно относится к предоставлению Западом военной помощи Украине. Американский президент Джо Байден, призывая законодателей согласовать дополнительное финансирование Украины, говорил, что в противном случае будет сделан «величайший подарок Путину, на который он может надеяться».

Байден запрашивал $61 млрд на военную помощь Киеву. Палата представителей конгресса США не включила в свое расписание перед каникулами рассмотрение его запроса.