 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве рассказали о несбывшихся надеждах на контрнаступление ВСУ

Глава СНБО Украины Данилов: контрнаступление ВСУ не оправдало надежд
Сюжет
Военная операция на Украине
Конфликт России и Украины отличается от всех предыдущих мировых конфликтов, кроме того, бывают ошибки, нельзя всегда «быть отличником», сказал Данилов. Путин не раз говорил о провале украинского наступления

Нынешнее контрнаступление ВСУ не оправдало тех надежд, которые на него возлагали незадолго до его начала в мае этого года, заявил в интервью Би-би-си секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы [конфликт закончился] как можно скорее. Надежды были, но они не оправдались», — признал он.

«То, что мы два года защищаем нашу страну, — это уже большая победа», — добавил глава СНБО и пообещал продолжить борьбу.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения сложная, в целом боевые действия отличаются от всех конфликтов, что были прежде, и потому старые военные учебники, в том числе НАТО, «необходимо отправить обратно в архивы».

Он также выразил надежду на получение помощи от США, где конгресс пока не согласовывает дополнительное финансирование поддержки Украины: она будет рада и «подарку до Рождества», но и если это произойдет позже, не стоит считать это «трагедией», говорит Данилов.

WP узнала о спорах с Киевом и уступке США по контрнаступлению Украины
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

Контрнаступление украинская сторона начала в первые дни июня. Президент Владимир Зеленский тоже отмечал, что в ходе него не было достигнуто «желаемых результатов», но силы Киева хотя бы не отступают. По словам главы государства, Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро, потому что конфликт идет «со второй армией мира».

Владимир Путин много раз называл украинское контрнаступление провальным. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

Россия негативно относится к предоставлению Западом военной помощи Украине. Американский президент Джо Байден, призывая законодателей согласовать дополнительное финансирование Украины, говорил, что в противном случае будет сделан «величайший подарок Путину, на который он может надеяться».

Читайте на РБК Pro
Вы оказались в центре рабочего конфликта. 4 простых способа его разрешить
Зачем «Норникель» привлекает миноритарных акционеров и что будет дальше
Как прибавить себе 20 лет жизни — советы доктора медицины Питера Аттиа
Почему мы забыли все, чему нас учили в школе

Байден запрашивал $61 млрд на военную помощь Киеву. Палата представителей конгресса США не включила в свое расписание перед каникулами рассмотрение его запроса.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Алексей Данилов СНБО Украины контрнаступление
Материалы по теме
Экс-глава ЦРУ назвал причину провала контрнаступления Украины
Политика
Зеленский сообщил о планах наступления в этом году и в следующем
Политика
Шойгу назвал потери Украины с начала контрнаступления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 11 дек, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 11 дек, 16:32
Михалков, Shaman и Гергиев станут доверенными лицами Путина Политика, 08:00
Норвежское судно в Красном море загорелось после ракетного удара Политика, 07:47
Психология цвета: душа компании, ценитель уюта, идеалист или герой фильма РБК и ЖК Soul, 07:43
В Киеве рассказали о несбывшихся надеждах на контрнаступление ВСУ Политика, 07:40
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:20
Полянский пообещал, что все западное оружие Украины будет перемолото Политика, 07:14
Матвиенко отвергла идею о внесении идеологии России в Конституцию Политика, 07:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородским районом Политика, 07:03
Российские импортеры наладили поставки виски Johnnie Walker и Jim Beam Бизнес, 07:00
Палата представителей США одобрила запрет импорта урана из России Политика, 06:53
Как защитить торговую точку от взлома и воровства РБК и МТС, 06:51
Средства ПВО сбили ракету «Точка-У» над Белгородской областью Политика, 06:40
Клепач предложил программу для создания «общества справедливости» Экономика, 06:30
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20