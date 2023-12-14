Британия назвала условие для введения санкций против компаний из ЕС
Великобритания ввела бы санкции в отношении компаний из Евросоюза, если бы те продолжали экспортировать товары в Россию в нарушение ограничений, заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон на выступлении перед парламентским комитетом. Трансляцию вела The Guardian.
«Если бы мы думали, что компании из стран ЕС продают товары в Россию, то мы бы ввели против них санкции», — сказал Кэмерон (перевод по ТАСС).
По его словам, «было досадно» вводить санкции против компаний из Турции, но необходимо «делать все возможное, чтобы остановить российскую военную машину».
В августе Лондон ввел ограничения против двух турецких компаний — Azu International LTD STI и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi. Они занимаются поставками компьютерных компонентов и технологий. По данным британских властей, эти компании «поставляли продукцию предприятиям, задействованным в российском оборонном секторе».
На прошлой неделе, 6 декабря, Кэмерон объявлял о планах ввести санкции против иностранных компаний, экспортирующих оборудование и комплектующие в Россию.
Власти России считают санкции стран Запада незаконными и неэффективными; президент Владимир Путин считает, что экономика страны оправилась от ограничений. По его словам, Москва смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из «дружественных стран».
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