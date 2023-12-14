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Война санкций ,  
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Британия назвала условие для введения санкций против компаний из ЕС

Глава МИД Британии допустил введение санкций против ЕС за экспорт в Россию
Сюжет
Война санкций
Дэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Великобритания ввела бы санкции в отношении компаний из Евросоюза, если бы те продолжали экспортировать товары в Россию в нарушение ограничений, заявил министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон на выступлении перед парламентским комитетом. Трансляцию вела The Guardian.

«Если бы мы думали, что компании из стран ЕС продают товары в Россию, то мы бы ввели против них санкции», — сказал Кэмерон (перевод по ТАСС).

По его словам, «было досадно» вводить санкции против компаний из Турции, но необходимо «делать все возможное, чтобы остановить российскую военную машину».

Британия создаст службу по контролю за соблюдением санкций против России
Политика
Фото:Peter Summers / Getty Images

В августе Лондон ввел ограничения против двух турецких компаний — Azu International LTD STI и Turkik Union Dijital Teknoloji Donusum Ofisi. Они занимаются поставками компьютерных компонентов и технологий. По данным британских властей, эти компании «поставляли продукцию предприятиям, задействованным в российском оборонном секторе».

На прошлой неделе, 6 декабря, Кэмерон объявлял о планах ввести санкции против иностранных компаний, экспортирующих оборудование и комплектующие в Россию.

Власти России считают санкции стран Запада незаконными и неэффективными; президент Владимир Путин считает, что экономика страны оправилась от ограничений. По его словам, Москва смогла заместить часть западной продукции аналогами собственного производства или товарами из «дружественных стран».

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по ипотеке

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