Перевозчики вновь отменили рейсы из Хельсинки в Петербург

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Перевозчики Lux Express и Ecolines отменяют рейсы по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург в связи с решением финских властей закрыть пункты пропуска на границе с Россией, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей обеих компаний.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель Ecolines Андрей Волков, в связи с решением финских властей ограничить движение транспортных средств через КПП «Ваалимаа» («Торфяновка» в Ленинградской области) c 20:00 15 декабря Ecolines временно приостановит автобусные перевозки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки.

Последние два рейса из Санкт-Петербурга отправятся в Хельсинки 15 декабря в 6:45 и в 14:00, последний рейс в обратную сторону — 15 декабря в 14:30, уточнил он.

«Движение по маршрутам Санкт-Петербург — Хельсинки и Санкт-Петербург — Лаппеенранта-Иматра будет незамедлительно возобновлено при соответствующем решении властей Финляндии», — добавили в компании.

Генеральный директор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express) Наталья Арефьева, в свою очередь, сообщила агентству, что компания приостановит пассажирские перевозки по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург и обратно до 14 января 2024 года — даты, когда власти Финляндии могут потенциально открыть границу.

По два рейса Lux Express отправятся 15 декабря в каждый из пунктов назначения. Отъезд автобусов из Санкт-Петербурга запланирован на 6:15 и 11:00, из Хельсинки — на 8:00 и 14:00.

Ночные рейсы, которые должны были отправиться в 21:30 из Хельсинки и в 23:30 из Санкт-Петербурга уже отменили, сказала Арефьева.

Правительство Финляндии решило закрыть все КПП на границе с Россией 14 декабря, когда возобновили работу два КПП — «Ваалимаа» и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии). Пункты пропуска будут закрыты с 15 декабря до 14 января 2024 года, уточнила глава финского МВД Мари Рантанен.

Это второй раз, когда финские власти временно закрывают все КПП на границе с Россией. Такое же решение действовало с 30 ноября, часть КПП не работала с 18 ноября. В связи с этим перевозчики также приостанавливали выполнение рейсов. После открытия КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» перевозки по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки возобновили обе компании.

Финская сторона объясняла закрытие границ наплывом мигрантов, просящих убежище, и обвиняла в организации этого Россию. Москва отвергла все обвинения, подчеркнув, что не может контролировать прибытие мигрантов из третьих стран к финской границе.