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Военная операция на Украине ,  
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CNN сообщил, что Запад теряет внимание к Украине

CNN: Запад теряет внимание к событиям на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Спор Евросоюза и Венгрии по поводу финансовой помощи Киеву и начала переговоров с ним о вступлении в ЕС для некоторых украинских и западных чиновников стал свидетельством, чего они боялись и что уже происходит: это усталость от Украины, передает CNN.

Неназванный старший советник президента Украины Владимира Зеленского сообщил телеканалу, что в глазах Киева присоединение к ЕС напрямую связано с членством в НАТО, а любое колебание европейских союзников является «плохим сигналом», который побудит Россию продолжать действовать.

Происходящее — часть долгосрочной тенденции в сторону худшего исхода: Запад теряет внимание к Украине, заявил CNN высокопоставленный представитель НАТО, который непосредственно работает с украинскими властями.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Россия выступает против членства Украины в НАТО и называет это угрозой для своей безопасности. Планы Киева вступить в альянс президент Владимир Путин называл одной из причин начала военной операции. Глава МИДа Сергей Лавров выражал сомнения в безобидности потенциального вступления Украины в Евросоюз, который из конструктивной экономической платформы «превратился в агрессивного воинствующего игрока».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены альянса согласны, что пока продолжается конфликт, вступление Украины в этот блок невозможно. Статус кандидата в члены ЕС Украина получила летом 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила «короткие пути» вступления в Евросоюз. Этот процесс будет осуществляться только на основании заслуг стран-кандидатов.

Теги
Военная операция на Украине Запад ЕС НАТО
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