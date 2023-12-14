Трейси выступила против использования Гершковича как политической пешки
Российские власти используют обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в качестве политической пешки, это неприемлемо, заявила посол США в России Линн Трейси.
«Мосгорсуд уже в четвертый раз отклонил апелляцию на его [Гершковича] предварительное заключение. Несмотря на то что сегодня в зале суда Эван выглядел как никогда собранным и сосредоточенным, использование его российскими властями в качестве политической пешки неприемлемо», — цитирует Трейси посольство США в России.
Дипломат назвала обвинения в отношении Гершковича беспочвенными. Она подчеркнула, что правительство США будет продолжать выступать за немедленное освобождение журналиста.
Эвану Гершковичу 31 год, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста он жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта в Екатеринбурге и обвинили в шпионаже. ФСБ полагает, что журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Лефортовский суд Москвы в тот же день отправил Гершковича в СИЗО, затем арест неоднократно продлевали. Сейчас журналист находится в СИЗО «Лефортово».
Президент США Байден призывал отпустить Гершковича. The Wall Street Journal отвергла обвинения ФСБ в адрес своего журналиста и также призвала немедленно освободить его.
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