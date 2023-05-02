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Приднестровье ответило на призывы Молдавии вывести миротворцев России

МИД Приднестровья: российские миротворцы должны остаться для защиты жителей республики
Российские миротворцы в течение 30 лет «блестяще» выполняют свои задачи в Приднестровье и должны остаться в республике, даже если власти Молдавии захотят выйти из соглашения, которое инициировало создание миссии, заявил Тирасполь
Здание парламента в Тирасполе
Здание парламента в Тирасполе (Фото: Monika Skolimowska / dpa / ТАСС)

Даже если Молдавия выйдет из соглашения о миротворческой миссии в Приднестровье, российские миротворцы «в любом случае» останутся в непризнанной республике, заявил глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев в интервью «Известиям».

По его словам, в Кишиневе не раз появлялись инициативы о выходе из соглашения 1992 года, после заключения которого в Приднестровье началась работа миротворческой миссии.

«Даже если Молдова попытается выйти, мы считаем, что это не станет основанием для того, чтобы сворачивать миротворческую операцию. Ее надо сохранить в любом случае», — заявил он.

Как считает Игнатьев, миротворцы должны продолжать защищать жителей Приднестровья — это почти 500 тыс. человек, из них около половины — граждане России. Он добавил, что миротворцы — это «главнейшая основа безопасности и мира» в регионе, они «блестяще» справляются с возложенными на них задачами.

Министр отметил, что миротворцы действуют в рамках своих полномочий, жители республики видят их «положительную роль», потому попытки молдавских властей «спекулировать» на теме миссии и обвинять военных в нарушениях безуспешны.

Молдавия не раз призывала к выводу российских миротворческих сил из Приднестровья. В феврале новый премьер-министр страны Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризовать регион путем вывода российских войск. На это в Кремле заявили, что Кишиневу следует осторожнее высказываться по поводу присутствия российских миротворцев в Приднестровье.

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