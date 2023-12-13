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Эксперты провели опрос о впечатлениях зрителей «Слова пацана»

Иван Янковский
Иван Янковский (Фото: видеосервис Wink , онлайн-кинотеатра Start)

Среди тех, кто посмотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», 90% выступают против его запрета, следует из данных опроса агентства «Вебер» (есть у РБК). Одно из главных слов сериала — «чушпан» — до выхода картины не было знакомо 67% опрошенных.

Агентство «Вебер» — проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы». Опрос проводился АНО «Диалог Регионы» 11 декабря 2023 года в сети методом River Sampling среди 1300 россиян старше 18 лет.

По данным опроса, 72% зрителей сериала не согласны с мнением, что он романтизирует бандитизм. Те же две трети аудитории хотят, чтобы сериал продлили на второй сезон. Большинство смотревших (82%) сказали, что порекомендовали бы сериал друзьям.

Говоря о том, почему сериал понравился, почти треть зрителей (28%) сказали, что он «жизненный и отражает историю». 17% респондентов сочли «Слово пацана» интересным, добавив, что им понравился сюжет. У десятой части опрошенных сериал вызвал ностальгию.

Сценарист «Слова пацана» не увидел причин для запрета сериала
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Кадр из сериала &laquo;Слово пацана&raquo;

Двадцатая часть респондентов назвали «Слово пацана» жестоким, те же 5% процентов сочли его опасным для подрастающего поколения. 4% не стали вдаваться в подробности и просто назвали сериал плохим, то же количество респондентов выразили мнение, что сериал не отражает действительность. По мнению 89% респондентов, сериал отражает реальные события, происходившие в ту эпоху.

Любимым героем аудитории стал Вова Адидас, роль которого исполнил актер Иван Янковский. Он получил 22% голосов респондентов. Главным антигероем зрители считают Кащея, роль которого исполняет актер Никита Кологривый. О неприятии этого персонажа заявили 40% опрошенных.

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Фото:СК РФ

Сериал «Слово пацана» снял режиссер Жора Крыжовников по одноименной книге Роберта Гараева. Картина рассказывает о казанских преступных группировках конца 1980-х годов, которые соперничали из-за контроля над районами города. В начале декабря глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о недопустимости сериалов, которые романтизируют период в российской истории, «связанный с появлением подростковых группировок».

Сценарист сериала Андрей Золотарев пояснил, что «Слово пацана» рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу», добавив, что не понимает, какими могут быть основания для запрета картины. В конце прошлой недели «огромной глупостью» идею запретить сериал назвал кинорежиссер Никита Михалков.

«Слово пацана. Кровь на асфальте»: что говорят о сериале критики
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Иван Янковский в роли авторитета Вовы. Кадр из сериала &laquo;Слово пацана. Кровь на асфальте&raquo;

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«Слово Пацана. Кровь на асфальте» сериал запрет соцопрос группировки Иван Янковский Жора Крыжовников
Никита Михалков фото

Никита Михалков

кинорежиссер, актер, телеведущий

21 октября 1945 года

Пространство выбора

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