Сценарист «Слова пацана» не увидел причин для запрета сериала

Власти Татарстана критиковали сериал за «романтизацию» подростковых группировок и призвали запретить его показ. Сценарист фильма Андрей Золотарев сказал РБК, что не видит повода для такого решения

Кадр из сериала «Слово пацана» (Фото: «Телекомпания НТВ» / Wink)

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о том, как «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу», заявил РБК сценарист фильма Андрей Золотарев. Комментируя претензии к сериалу, он сказал, что не понимает, что в нем можно запретить.

«Мы не рассматриваем это [хайп] как возможность привлечь внимание к сериалу, но это привлекает внимание к сериалу. Нам бы не хотелось такой рекламной кампании, уж точно не хочется, чтобы это связывали с каким-то криминалом», — отметил Золотарев.

Сценарист упомянул гибель 15-летнего подростка в Иркутске, который скончался после удара ножом во время конфликта двух компаний несовершеннолетних. Перед нападением подозреваемый спросил жертву, из какого тот района, а после произнес фразу, которую использовали герои «Слова пацана», писал «Коммерсантъ». «Осторожно, новости» отмечали, что речь идет о слове «чушпан». Управление МВД по Иркутской области и местный омбудсмен Татьяна Афанасьева исключали связь между убийством и сериалом.

«Одно СМИ вбросило историю о том, что это якобы про «Слово пацана», затем этот задержанный признался, что даже не смотрел сериал, понятия не имеет, о чем речь, но хайп остался», — отметил Золотарев.

Сериал «Слово пацана» снят режиссером Жорой Крыжовниковым по одноименной книге Роберта Гареева. Сюжет повествует о «казанском феномене» — увеличение численности молодежных группировок в Казани в 1970–1980 годах, которые конкурировали за контроль над районами. Гареев был участником тех событий и консультировал создателей сериала. Сериал не предназначен для несовершеннолетних, у него маркировка 18+. Автор книги напоминал об этом и просил школьников не смотреть его, но подчеркнул, что это «однозначно поучительная история, абсолютно честная». По его словам, казанские группировки остались существовать, «просто не в таком виде, как раньше». На фоне выхода фильма в Сармановском районе Татарстана местные подростки создали телеграм-каналы, которые назвали в честь двух известных в республике преступных группировок — «Хади Такташ» и «Жилка». В них они символически на картах делят территорию парка между собой, а также выкладывают видеозаписи, где толкаются и бросают снежки под музыку из сериала «Слово пацана», сообщал «Татарстан 24». Школьников с родителями вызвали на беседу сотрудники МВД. Подростки назвали подражание героям сериала шуткой.

Сценарист «Слова пацана» пояснил, что идея сериала возникла у Крыжовникова, который заинтересовался историческим периодом конца 1980-х. «Потому что парадокс этого времени в том, что уже появились люди, «которые делят асфальт», но не появилось, что собственно делить. Конец 1980-х — время, когда не было еще бизнеса, но было место, где существовали прототипы ОПГ. Этот парадокс нас заинтересовал, мы попытались его исследовать», — заключил Золотарев.

Глава Татарстана Рустам Минниханов называл недопустимыми сериалы, которые романтизируют период российской истории, «связанный с появлением подростковых группировок». «Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого», — указывал он.

Детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец в конце ноября обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана», запретить его трансляцию и заблокировать сайты, где его показывают. «Фильм стал романтизацией бандитизма и оправданием страшного явления — «казанского феномена» и формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи», — считает она.