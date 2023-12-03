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В МВД исключили связь убийства подростка в Иркутске со «Словом пацана»

МВД: убивший школьника в Иркутске не смотрел «Слово пацана»
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Конфликт в Иркутске, в результате которого погиб подросток, не связан с популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщили в областном главке МВД. Уполномоченный по правам ребенка по региону Татьяна Афанасьева также опровергла взаимосвязь.

По версии следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Октябрьском районе Иркутска в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик, врачи не смогли его спасти. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) с максимальным наказанием до 15 лет лишения свободы. В региональной прокуратуре уточнили, что погиб девятиклассник. В МВД пояснили, что произошла ссора между двумя компаниями несовершеннолетних. Полицейские задержали всех участников конфликта.

Источники «Коммерсанта» сообщили, что перед нападением подозреваемый спросил жертву, из какого тот района, а после произнес фразу, которую использовали герои сериала. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что речь идет о слове «чушпан».

В региональном управлении МВД сообщили, что подозреваемый не смотрел сериал, поэтому «информация о взаимосвязи произошедшего с сюжетом не подтверждается».

Сериал «Слово пацана» снят режиссером Жорой Крыжовниковым по одноименной книге Роберта Гареева. Сюжет повествует о «казанском феномене» — увеличении численности молодежных группировок в Казани в 1970–1980-х годах, которые конкурировали за контроль над районами. У сериала стоит маркировка 18+.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сериалы, которые романтизируют период в российской истории, «связанный с появлением подростковых группировок», недопустимы.

Минниханов заявил о негативном влиянии сериалов о бандах подростков
Политика
Иван Янковский и&nbsp;Рузиль Минекаев на съемках сериала &laquo;Слово пацана. Кровь на асфальте&raquo;

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Теги
Иркутск убийство подросток сериал МВД
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